EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El opositor Primero Justicia rechaza la designación de un viceministro en Venezuela buscado por narcotráfico
El partido opositor venezolano Primero Justicia (PJ) ha rechazado este lunes el nombramiento de Luis Motta Domínguez como viceministro del Gobierno, un cambio producido en el marco de la reorganización de la Presidencia de Delcy Rodríguez y contra el que la formación ha esgrimido sus presuntos vínculos con el narcotráfico, por los que las autoridades estadounidenses ofrecen hasta cinco millones de dólares.
"Rechazamos la designación de Luis Motta Domínguez, en Gaceta Oficial 6984, como viceministro de seguimiento de la gestión de Gobierno", ha manifestado Primero Justicia en redes sociales, donde ha señalado que "Motta Domínguez está solicitado por la DEA por presunta asociación al narcotráfico, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros)".
10 migrantes repatriados
Un avión con 110 migrantes repatriados desde Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela proveniente de la ciudad de Miami, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano, y el acuerdo migratorio suscrito el año pasado con Washington. El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que llegaron 92 hombres y 15 mujeres, además de un adolescente y dos niños.
EASA retira la recomendación de evitar volar a Venezuela
La Agencia Europa de Seguridad Aérea (EASA, por su siglas en inglés) ha retirado la recomendación de no volar en el espacio aéreo de Venezuela, una recomendación que lanzó el pasado 3 de enero tras los ataques de Estados Unidos al país caribeño con vigencia hasta este lunes y que venía precedida por otra similar ante el previo ascenso de las tensiones en la zona.
De esta forma, los operadores europeos podrán retomar su actividad normal en el país. En este sentido, Air Europa operará este martes su primer vuelo a Venezuela tras un parón que se inició en noviembre, mientras que Plus Ultra lo hará el 3 de marzo.
Iberia, por su parte, tiene previsto reiniciar las operaciones en abril si se dan "plenas garantías de seguridad".
El 79,5 % de los españoles ve a Trump como un "peligro" para la paz mundial
Un 79,5 por ciento de los españoles cree que el presidente de EE.UU., Donald Trump, es un "peligro" para la paz mundial y más de un 80 por ciento rechaza su pretensión de quedarse con Groenlandia, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de febrero.
El estudio, publicado este lunes y realizado del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4.027 entrevistas, refleja la inquietud de los entrevistados sobre el nuevo orden mundial que promueve la Administración Trump: la guerra de aranceles, la intervención en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, las aspiraciones soberanistas sobre Groenlandia o el intento de bloqueo total de crudo a Cuba.
Frente a quienes ven a Trump como una amenaza para la estabilidad mundial (79,5 %), hay un 16,5 % que no lo considera así.
Epstein realizó negocios millonarios con el petróleo de Venezuela como intentaron Aldama y la 'trama hidrocarburos'
Jeffrey Epstein, financiero estadounidense que fue condenado en EEUU por explotación sexual de menores, mantuvo durante casi una década una cartera de inversiones multimillonaria en bonos de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), la compañía estatal controlada por el régimen chavista.
Así se indica en varios documentos, recogidos por Servimedia, que figuran entre los más de tres millones de archivos sobre este condenado que han sido desclasificados en las últimas semanas por el Gobierno de Donald Trump.
Aunque las operaciones de Epstein son, aparentemente legales, su interés por el petróleo venezolano coincide con el que tuvieron otros comisionistas como Víctor de Aldama o Claudio Rivas. De Hecho ambos son investigados en el 'caso Hidrocarburos' que se instruye en la Audiencia Nacional.
Venezuela anuncia el cierre de siete entidades vinculadas a la Presidencia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liquidado este domingo siete entidades adscritas al Ministerio de la Presidencia, una cartera que será objeto de una "reorganización", en el marco de las reformas emprendidas por Caracas desde la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
"Este decreto tiene por objeto la reorganización del funcionamiento del Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y sus entes adscritos", reza el documento firmado por Rodríguez y difundido por la Gaceta oficial venezolana.
En el mismo, el Ejecutivo venezolano afirma que "debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social, para lo cual se impone la necesidad de realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos" venezolanos.
Al menos 444 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela
La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, informó este domingo que ha verificado 444 excarcelaciones desde hace poco más de un mes, cuando el Gobierno encargado anunció un proceso de liberaciones.
En su cuenta de X, el presidente de la organización, Alfredo Romero, indicó que esta cifra contabiliza las excarcelaciones desde el pasado 8 de enero hasta este 15 de febrero a las 21:30 hora local (1:00 GMT del día 16).
Foro Penal no considera excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario.
Marco Rubio destaca que Venezuela "está mucho mejor" sin Maduro y asegura que le hicieron "varias ofertas"
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha subrayado este domingo que Venezuela "está mucho mejor" ahora que antes de la incursión militar estadounidense para capturar al presidente Nicolás Maduro y ha recordado le hicieron varias ofertas que él rechazó. "Aún queda un largo camino por recorrer. Hay mucho trabajo por hacer, pero puedo decirles que Venezuela está mucho mejor hoy que hace seis semanas", ha afirmado Rubio durante una rueda de prensa desde Bratislava junto al primer ministro eslovaco, Robert Fico. El propio Fico criticó la incursión militar estadounidense en Caracas y Rubio ha reconocido que hay aliados cercanos a los que "no les gustó", pero ello no impide la cooperación porque los "países expresan su opinión todo el tiempo".
Delcy Rodríguez cierra siete entes públicos en Venezuela, cuatro de ellos creados por Maduro
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ordenó el cierre de siete entes públicos, cuatro de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos tras su captura el pasado mes, según un decreto oficial difundido este domingo por medios locales. Son entes asociados al Ministerio del Despacho de la Presidencia, a cuyo titular la mandataria encargada cambió el pasado mes para poner al capitán Juan Escalona, quien era miembro del equipo de seguridad de Maduro. Rodríguez ordenó suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre "la actividad enemiga interna y externa".
