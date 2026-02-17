Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Hamás denuncia la detención de un imán de la mezquita Al Aqsa en Jerusalén por fuerzas israelíes El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado la detención, este lunes, de un imán de la mezquita Al Aqsa de Jerusalén, tercer lugar sagrado del islam, a manos de las fuerzas de seguridad de Israel, horas antes de que de comienzo el inicio de la festividad musulmana de Ramadán. El grupo ha expresado asimismo su condena por el arresto del jeque Mohamed Ali al Abbasi, "por parte de las autoridades terroristas de ocupación, así como (por) la emisión de una orden de deportación contra él", en un comunicado en el que ha considerado la medida como "una flagrante injerencia en los asuntos de Al Aqsa y un ataque inaceptable contra sus imanes".

Trump asegura que la Junta de Paz para Gaza trabajará junto a la ONU "en algunos casos" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido este lunes en que la Junta de Paz para el futuro de la Franja de Gaza "irá mucho más allá" del enclave palestino, asegurando que trabajará con Naciones Unidas "en algunos casos". "Creo que irá mucho más allá de Gaza, creo que habrá paz en todo el mundo. Y estamos trabajando en colaboración con Naciones Unidas, si las Naciones Unidas están ahí", ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, donde ha rechazado que el organismo multilateral haya "estado a la altura de su potencial".

El Ejército israelí mata a dos personas en sendos ataques en el sur de Líbano pese al alto el fuego El Ministerio de Salud Pública de Líbano ha confirmado este lunes la muerte de dos personas en sendos ataques efectuados durante la jornada por el Ejército israelí contra distintos puntos de la gobernación de Nabatiye, en el sur del país, pese al alto el fuego en vigor desde hace más de un año, y a las que Israel ha acusado de pertenecer al partido-milicia chií Hezbolá. "Dos ciudadanos murieron en dos incursiones lanzadas por el enemigo israelí en menos de doce horas", ha señalado en un comunicado recogido por la agencia de noticias estatal NNA.

Trump afirma que participará "indirectamente" en las negociaciones de este martes con Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este lunes a las autoridades de Irán si no alcanzan un acuerdo sobre su programa nuclear, en la víspera a la segunda ronda de contactos entre las partes en Ginebra, Suiza, en la que participará "indirectamente". "Estaré involucrado en esas conversaciones, indirectamente", ha señalado en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial. De camino a la capital estadounidense, el inquilino de la Casa Blanca ha insistido en que el Gobierno iraní "quiere llegar a un acuerdo".

El Ejército libanés estima que la segunda fase para desarmar a Hezbolá se podría completar en ocho meses El jefe del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, ha estimado este lunes que sus fuerzas necesitarán entre cuatro y ocho meses para completar la segunda fase del plan de desarme del partido milicia chií Hezbolá, que contempla el monopolio de las armas por parte del Estado al norte del río Litani. Su estimación se ha producido este lunes durante una reunión de gabinete celebrada en el Palacio de Baabda a la que ha asistido el presidente del país, Joseph Aoun. El cronograma, no obstante, es provisional, según fuentes del diario 'L'Orient Le-Jour'. Está previsto que se lleve a cabo una cumbre internacional organizada por Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí para apoyar al Ejército libanés en el marco del proceso de desarme el próximo 5 de marzo en la capital francesa, París.

Guterres insta a Israel a revertir su plan para registrar terrenos como propiedad del Estado en Cisjordania El secretario general de la ONU, António Guterres, ha emplazado a las autroidades israelíes a "revertir" la aprobación de la designación de zonas de Cisjordania como "propiedad del Estado", una iniciativa que ha calificado de "ilegal". Guterres ha "condenado" la decisión del Gobierno israelí aprobada el pasado domingo por la que se reanuda el procedimiento de registro de terrenos en la Zona C de Cisjordania porque "podría provocar el despojo de los palestinos de sus propiedades y la ampliación del control israelí sobre el territorio". Esta medida, y en general la presencia de Israel en los territorios palestinos ocupados, "no solo es desestabilizadora, sino que es ilegal, según recordó la Corte Internacional de Justicia". Por ello, insta al Gobierno israelí a "revertir de inmediato" estas medidas que "erosionan las perspectivas de una solución de dos estados", "única vía hacia una paz duradera".

Condenado a un año y dos meses de prisión el exviceministro del Interior iraní por propaganda contra el Estado Las autoridades iraníes han condenado este lunes a un año y dos meses de prisión al exviceministro del Interior iraní Mostafá Tajzadé, que ejerció el cargo durante el mandato del reformista Mohamad Jatami (1997-2005), por "propaganda" contra el Estado. El opositor --muy crítico con el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei-- ha recibido la sentencia durante una audiencia llevada a cabo este lunes en un tribunal de Teherán tras la apertura de un nuevo caso en su contra el pasado mes de diciembre, según ha denunciado la ONG HRANA. El destacado político ya fue condenado en julio de 2025 a cinco años de prisión por cargos similares. Asimismo, en diciembre de 2024 fue condenado a un año de prisión por "propaganda" y a cinco por "atentar contra la seguridad del Estado".

Mueren otras dos personas en ataques israelíes en Líbano, que suma 6 muertos en 24 horas Al menos dos personas murieron este lunes en sendos ataques israelíes contra las localidades de Hanin y Tallousse, en el sur del Líbano, lo que eleva a seis el número de fallecidos en ataques del Estado judío contra el país en las últimas 24 horas. El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó en un comunicado del fallecimiento de un ciudadano en un ataque contra un vehículo en Tallousse, ocurrido "menos de doce hora" después de que un primer bombardeo matara a otro en una furgoneta en Hanin. Según la Agencia Nacional de Noticias (ANN), la víctima de Hanin, identificada como Mohammad Tahseen Hussein Kashakesh, era el conductor de una furgoneta escolar.

Hamás denuncia "abusos sistemáticos" israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este lunes los "abusos sistemáticos" de las autoridades israelíes contra los palestinos que cruzan el paso de Rafá, única vía para el tránsito de personas entre la Franja de Gaza y Egipto. "La ocupación sionista está cometiendo abusos flagrantes en contra de los mecanismos pactados en el acuerdo de alto el fuego", en particular contra quienes regresan a la Franja, que sufren "abusos físicos y psicológicos e interrogatorios hostiles", según un comunicado difundido por el grupo palestino. Asimismo, ha advertido de que Israel "incumple las cuotas diarias de salida y entrada en la Franja de Gaza" y, por ello, "pone en peligro la vida de miles de pacientes y heridos" que esperan salir del enclave para recibir atención médica adecuada.