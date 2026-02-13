Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski dice que Trump "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" entre Ucrania y Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, "no podría obtener una mayor victoria" que "detener la guerra" desatada tras la orden de invasión dictada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin, cerca de que se cumplan cuatro años de conflicto y tras dos rondas de negociaciones trilaterales para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Creo que no habría mayor victoria para Trump que detener la guerra entre Rusia y Ucrania", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al diario estadounidense 'The Atlantic'. "Para su legado, es lo principal", ha sostenido, antes de resaltar que "la situación más ventajosa para Trump sería lograrlo antes de las 'midterms'", que se celebrarán en noviembre en Estados Unidos.

"Sí, quiere que haya menos muertos. Pero si hablamos como adultos, es una victoria para él, una victoria política", ha argumentado, en referencia al impacto positivo para el mandatario y su Partido Republicano en caso de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Kiev y Moscú para poner fin al conflicto.