La falta de acuerdo sobre límites a la policía migratoria de Trump lleva al gobierno de EEUU a otro cierre operativo parcial

El gobierno de Estados Unidos se ve por tercera vez en cinco meses envuelto en un cierre operativo parcial por la falta de acuerdo sobre presupuestos. Esta vez afecta solo al Departamento de Seguridad Nacional y su impacto es mucho más limitado que en el gran cierre del año pasado, que fue el más largo de la historia del país. En su núcleo hoy, no obstante, hay una cuestión actualmente central en el debate político y social de Estados Unidos: las controvertidas y agresivas tácticas de la policía migratoria de Donald Trump.

Las discrepancias entre demócratas y republicanos sobre el modus operandi de agencias como ICE y CBP, que dependen de Seguridad Nacional, han hecho que el acuerdo de presupuesto para el Departamento no se alcance dentro del plazo necesario, que se agota en la medianoche del viernes. El sábado, por eso mismo, se da por hecho que se amanece con el cierre.

Reclamaciones

Los demócratas han puesto sobre la mesa varias reclamaciones, reforzadas especialmente ante el agresivo despliegue federal que se vivió desde diciembre en Minneapolis, donde agentes de ICE y CBP mataron a dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Pretti.

Esas peticiones incluyen un nuevo código para las agencias, que los agentes federales lleven y usen cámaras corporales, que no puedan ir enmascarados y deban identificarse, que usen órdenes judiciales y no meramente administrativas para detenciones y arrestos y que no realicen sus operaciones en lugares como escuelas, iglesias, hospitales o tribunales.

Aunque inicialmente los republicanos se mostraron abiertos a dialogar sobre esas cuestiones han ido poco a poco rechazando prácticamente cualquier concesión. El único punto en que la Administración ha dado señales de acuerdo es en la dotación de cámaras corporales para los agentes. Lo que algunos demócratas y activistas recuerdan es que no es lo mismo que las lleven a que las usen y que se debe garantizar que se facilita el contenido de las grabaciones en las investigaciones. Además, se apunta a que el amplio presupuesto de Seguridad Nacional ya permitía desde hace tiempo haberlas adquirido.

Insultos de Trump

La Casa Blanca ha seguido negociando con los senadores demócratas pero no hay esperanzas de un acuerdo antes del plazo de la medianoche. Y las que hubiera perdían fuerza este viernes, cuando Trump, antes de un viaje a Fort Bragg, criticaba con fuerza a la oposición- “Se han vuelto locos. Son lunáticos radicales de izquierda”.

Incluso si se produjeran avances que no se esperan, la Cámara Baja está en un receso de diez días y muchos congresistas han dejado la ciudad, incluyendo algunos que han viajado a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Impacto mínimo

El impacto de este cierre, que afecta solo al 4% del gobierno, va a ser casi imperceptible para la mayoría de ciudadanos e incluso en las operaciones de ICE y CBP. La primera agencia recibió el año pasado una inyección de 75.000 millones de dólares para los próximos cuatro años en la “una, grande y bella" ley de Trump. Otros 65.000 millones se destinaron a la agencia de la Patrulla Fronteriza.

Sí se van a ver afectadas otras agencias y personal que dependen del Departamento, como FEMA (la agencia federal de gestión de emergencias), la Administración de Seguridad en el Transporte, la Guardia Costera o el Servicio Secreto. En la mayoría de los casos el personal de estas agencias se considera esencial (95% por ejemplo cuando se trata de empleados en controles en aeropuertos) y tiene que seguir trabajando aunque sea con el cobro del sueldo diferido.

Minneapolis

El cierre llega incluso cuando el gobierno ha dado un giro en su despliegue hasta ahora más polémico: el de Minneapolis. El jueves Tom Homan, 'zar' de la frontera de Trump, que se puso a cargo de ese despliegue hace unas semanas y lo redirigió para tratar de contener la crisis, anunció que el gobierno le ponía punto final en la ciudad y en el estado.

Las operaciones de ICE y CBP para detenciones de inmigrantes y deportaciones continúan en todo el país.