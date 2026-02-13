Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Irán anuncia la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas

Las autoridades de Irán han anunciado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre las últimas protestas contra la crisis económica, que se saldaron con miles de muertos, entre denuncias de Teherán sobre la presencia de "terroristas" infiltrados y las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por la dura represión.

"Se ha creado una comisión de investigación en torno a los acontecimientos de enero, con presencia de representantes de instituciones relevantes", ha dicho la portavoz del Gobierno iraní, Fatemé Mohajerani, quien ha dicho que este organismo "está ya recopilando pruebas y escuchando testimonios".

Así, ha destacado en declaraciones concedidas a la agencia iraní de noticias ISNA que "el informe final será publicado una vez se complete el proceso, de cara a que el público esté informado y al inicio de acciones legales", sin dar una fecha límite en la que el documento deberá salir a la luz.