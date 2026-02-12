Rutte, sobre posibles contactos de Europa con Moscú: "Es EEUU quien tiene que desbloquear el punto muerto en las negociaciones"

En plena intensificación de las negociaciones a tres bandas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania para tratar de alcanzar un acuerdo de paz, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respeta la idea de establecer una vía diplomática entre Europa y Moscú, pero cree que debe ser Washington quien acabe con el bloqueo.

El próximo 24 de febrero se cumplen cuatro años de la agresión rusa contra Ucrania. Un conflicto enquistado, con avances mínimos y sin una salida clara, que empieza a pesar en las capitales europeas. Ante la falta de avances en las negociaciones de paz, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado la posibilidad de reabrir un canal de comunicación con el presidente ruso, Vladímir Putin, cerrado desde el comienzo de la invasión.

"Estoy convencido de que todos coincidimos en que es Estados Unidos quien tiene que acabar con el bloqueo", ha dicho Rutte en una rueda de prensa tras una reunión con los ministros de Defensa de la alianza. El secretario general de la OTAN cree que los contactos del pasado año entre el presidente Putin y el presidente estadounidense, Donald Trump, fueron "cruciales". También ha explicado que la Casa Blanca informa de manera regular a los aliados.

Rutte ha reconocido que el debate en Europa sobre qué más pueden hacer es legítimo. Pero también ha instado a sus colegas a que en caso de que decidan reabrir ese canal de comunicación "sean completamente transparentes sobre sus esfuerzos para que todo esto funcione en conjunto, porque hay un solo objetivo". Ese objetivo, ha dicho, "es poner fin a esta guerra de una manera que Rusia nunca vuelva a intentar atacar".

Garantías de seguridad

Que Rusia no vuelva a atacar a Ucrania dependerá en gran medida de las garantías de seguridad que los aliados den a Kiev. Una cuestión todavía a debate. "Lo que sé es que hay un proceso de paz en marcha liderado por Estados Unidos con los rusos y los ucranianos para poner fin a esta guerra. Y parte de ese proceso es el reconocimiento absoluto por parte de todos los involucrados de que, para el futuro de Ucrania, Ucrania necesita garantías de seguridad creíbles", ha dicho Rutte.

El secretario general ha destacado la importancia de reforzar las fuerzas armadas ucranianas, pero también ha apuntado al papel de los aliados. Aunque la OTAN no está involucrada directamente, buena parte de sus socios forman parte de la conocida como 'Coalición de voluntarios' que trabaja en un plan para Ucrania, en que el previsiblemente participará en mayor o menor medida Estados Unidos.

Sin entrar en detalles, Rutte ha asegurado que el "90% o 95%" de las garantías están pactadas. Pero también ha reconocido que el resultado final dependerá en gran medida de las negociaciones, aunque no ha querido valorar si el respaldo de Rusia a las mismas es imprescindible. Lo importante, ha dicho, es que los ucranianos sepan "después de un acuerdo de paz o un alto el fuego a largo plazo que están seguros".

Más unidos que nunca

Hace poco menos de un mes, la alianza vivió una de las mayores crisis de su historia. Estados Unidos amenazó abiertamente con tomar Groenlandia, un territorio independiente bajo control de Dinamarca. Trump alegó razones de seguridad nacional, argumentando que los daneses no hacían lo suficiente para proteger la región ante la creciente actividad de Rusia y China en la zona.

La crisis se acabó resolviendo con la promesa de que la OTAN reforzaría su presencia en el Ártico, y el establecimiento de un diálogo entre las autoridades danesas y estadounidenses. Esta semana, la alianza ha anunciado la puesta en marcha de una nueva misión en la región. Preguntado por las lecciones aprendidas, Rutte ha restado importancia a lo ocurrido.

"La OTAN es una coalición de democracias, siempre habrá debates y discusiones dentro de la OTAN, se lo aseguro", ha dicho antes de añadir que sería "aburrido" que no fuera así. "La buena noticia es que esta alianza siempre encuentra una manera de avanzar para unirse, para centrarnos nuevamente en nuestro objetivo general, que es mantener a mil millones de personas seguras", ha subrayado.

A ojos del holandés, la alianza está más unida que nunca. Rutte ha asegurado que tras la decisión histórica en La Haya de invertir un 5% del PIB en defensa, este jueves ha visto "un verdadero cambio de mentalidad" en los aliados. "Lo que veo hoy es este cambio de mentalidad donde la gente entiende que sí, se trata de gastar más, pero también se trata de una unidad de visión, que tenemos que hacer esto juntos", ha dicho.