Una nueva flotilla internacional viajará a Cuba en marzo con ayuda humanitaria

Una coalición internacional de movimientos sociales, grupos humanitarios y sindicatos enviará una flotilla hacia Cuba el próximo mes para llevar ayuda humanitaria a la isla, sumida en una aguda crisis económica impulsada por las sanciones de EEUU a los países que le suministren petróleo.

La flotilla 'Nuestra América' zarpará desde el mar Caribe el mes que viene con un grupo de voluntarios y llevará "comida, medicina y suministros esenciales" a la isla, de acuerdo con un comunicado de los organizadores.

El escrito no detalla aún quiénes tripularán las embarcaciones ni desde dónde partirán exactamente.

El conjunto de embarcaciones lleva el mismo nombre que un famoso ensayo del escritor cubano José Martí, publicado en 1891, donde se hace un llamado de unión a los pueblos latinoamericanos y denuncia lo que llama el "imperialismo" estadounidense.

Personas comparten transporte privado en La Habana. / Ramon Espinosa / AP

"La misión responde a una situación que se deteriora rápidamente; el endurecimiento de las sanciones y restricciones de EE.UU. ha interrumpido las importaciones de combustible, paralizado vuelos y obligado a aplicar medidas de conservación de emergencia en todo el país", señaló el comunicado.

Se inspira flotilla Sumud

La iniciativa, detallaron los organizadores, se inspira en la flotilla Sumud, que ha intentado llevar ayuda a Gaza en medio del asedio por parte del Gobierno israelí. Varios organizadores de esta misión a Cuba participaron previamente el la flotilla hacia los territorios palestino.

"Cuando los gobiernos aplican castigos colectivos, la gente común tiene la responsabilidad de actuar", dijo David Adler, uno de los organizadores de la Flotilla Nuestra América, en el comunicado.

"El año pasado navegamos hacia Gaza para desafiar un bloqueo que estaba dejando a los civiles sin alimentos. Hoy nos estamos preparando para navegar hacia Cuba por la misma razón: romper el asedio, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar", agregó.

Personas transitan en vehículos por una calle inundada en La Habana (Cuba). / Ernesto Mastrascusa / EFE

El anuncio de esta flotilla llega dos días después de que el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, expresara su preocupación por la creciente escasez de combustible en Cuba y su impacto en la población y adelantara que la ONU está trabajando con el Gobierno cubano para "brindar mayor apoyo" a la isla.

Buques de apoyo logístico con 814 toneladas de alimentos y productos de higiene llegaron hoy a la isla desde México y Chile anunció que también enviará apoyo, mientras que Rusia ha señalado su intención de transportar pronto un cargamento de petróleo y productos relacionados.

EE.UU. cortó los envíos de petróleo venezolanos a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y tres semanas después aprobó una orden ejecutiva que amenaza con aranceles a quien proporcione crudo a la isla.