La falta de acuerdo aplaza la aprobación de la ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela

El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplazó este jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley de amnistía para los casos de los presos políticos desde 1999, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

En la sesión celebrada este jueves, la Asamblea Nacional (AN) aprobó hasta el artículo sexto la titulada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

La discusión se trancó en el séptimo punto, cuyo borrador señala que la amnistía es para todas aquellas personas que se encuentren o puedan "ser procesadas o condenadas por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos", siempre que "esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia" de la normativa.

El diputado opositor Luis Florido, de la fracción Libertad, indicó que había que modificar el artículo debido a que, a su juicio, la solicitud de presentación ante la Justicia implica ya un señalamiento como culpable a las personas que estén judicializadas.

El chavismo, en cambio, argumentó que la Constitución establece que las personas deben estar presentes en un proceso penal.

El diputado chavista Jorge Arreaza, líder de la comisión encargada de la ley, propuso aplazar "la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios" y "mantener el clima necesario de conciliación".

Asimismo, dijo esperar que se pueda aprobar la norma en la próxima sesión.

La vicepresidenta de la comisión, la opositora Nora Bracho, planteó también el aplazamiento con el objetivo de "seguir debatiendo y discutiendo este artículo (séptimo)".

Entre lo aprobado durante la sesión de este jueves, la futura ley concede "una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal" establecidos en el texto, con el fin de "promover la paz social y la convivencia democrática".

Este proyecto de amnistía se enmarca en un "nuevo momento político", anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en el contexto de un proceso de excarcelaciones iniciado el pasado 8 de enero.

El debate ocurre en el mismo día en que jóvenes chavistas y estudiantes universitarios opositores marchan en Caracas por el Día de la Juventud, mientras que el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, continúa su histórica visita en el país suramericano, con un recorrido por dos instalaciones petroleras.