Epstein en España: enamorado de Barcelona, crítico con el desfase de Ibiza y el "machismo" de Madrid y fan de los zapatos de El Ganso

Tras Nueva York, donde tenía residencia permanente, Barcelona se convirtió en una de las ciudades preferidas por el depredador sexual Jeffrey Epstein. La capital catalana era su centro de operaciones, con multitud de jóvenes, sobre todo modelos, recalando allí gracias al dinero de la red de trata que se manejaba entre los bastidores del negocio de agencias de modelos. "Estoy en Dubái y todavía puedo oír los jadeos de Barcelona. Mañana estaré en París", le escribía en un e-mail en 2011 a Boris Nikolic, consultor de la Fundación Bill Gates.

Epstein se hospedaba normalmente en el hotel de lujo W, frente al mar, donde también se alojaron algunas de las jóvenes captadas, frecuentaba restaurantes de moda, como la marisquería Bocanegra, y se llegó a entusiasmar tanto con la ciudad que se inscribió, en 2013, en un portal online de citas de la capital catalana con sede en la calle Gran de Gràcia, IQ Elite. La web, dirigida a personas con alta capacidad intelectual, ya está desactivada.

De los miles de nuevos documentos del 'caso Epstein' que ha hecho públicos recientemente el Departamento de Justicia de EEUU se desprende que el pederasta no tenía, sin embargo, ningún afecto a Madrid, una ciudad que llega a calificar como de "actitud machista", ni tampoco a París, donde residía largas temporadas, pero que él consideraba "un pueblo".

Barcelona, oasis de anonimato

Epstein, que en 2019 fue detenido en EEUU acusado de explotación sexual, incluyendo a algunas menores de edad, y se suicidió meses después en prisión sin llegar a ser juzgado, encontró en Barcelona un oasis de anonimato. "Es un gran placer estar aquí (...) España es más segura que París, especialmente Barcelona. Está llena de turistas de todas partes", le escribió en un correo Daniel Siad, el empresario francoargelino que funcionaba como captador de jóvenes para la red, a las que ayudaban con vuelos, dinero y trámites de visado para que cayeran en el entramado y fueran luego explotadas sexualmente.

En Barcelona Siad, que llegó a pagar seis meses de alquiler con el dinero que le dio Epstein, hizo labores de scouting para sus perversos intereses en dos agencias: "Estoy empezando a explorar dos agencias que me vienen bien para View Management; el booker es un viejo amigo mío que solía trabajar con Next Paris, se llama Jorgen. Es uno de los mejores de Europa, es alemán, así que conoce muy bien los mercados francés y alemán. La segunda agencia es Uno Models; el dueño, Michel, también es un viejo amigo de mi etapa en París". EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con Uno Models, con sede en el Born de Barcelona, pero declinaron hacer declaraciones.

Vista del hotel W, el preferido por Jeffrey Epstein en Barcelona. / JORDI OTIX

Barcelona servía además como puente áereo entre Ibiza y Nueva York, muchas veces el destino final de las jóvenes que querían ascender en el mundo del modelaje. Porque Siad y el otro conseguidor de Epstein, Jean-Luc Brunel, agente francés de modelos, encontraron en la isla pitiusa un lugar único para captar jóvenes, sobre todo rusas, tal y como confirman los e-mails hechos públicos.

"¿Tienes algo lindo para mí en Ibiza?", le llega a inquirir a Siad en una ocasión el magnate estadounidense. "Estoy con mi amigo Tigrane en una casa muy grande en Ibiza y estamos con ocho chicas top. Tiene las más bellas modelos y le he dicho que no haga ningún trato con nadie hasta que te conozca [...] Ha dejado de trabajar con IMG y Trump, por favor llámame", le respondía en otro correo electrónico el facilitador, que solía enviarle fotos de las jóvenes a su jefe. "La azafata vive en Barcelona, conoce muchas modelos", le escribe en otra ocasión Siad tras realizar sus labores de captación.

Pago de un tratamiento para quitar el acné

Con este método de favores, la red conseguía captar a numerosas modelos centroeuropeas, algunas misses en sus países de origen. Una de ellas escribe a Epstein en 2018 para decirle que está tramitando el visado para trabajar en Barcelona y que está buscando hospedaje "al lado del hotel" en el que estaba alojado el magnate pederasta. "Tengo tres opciones que quiero hablar contigo", le dice comentándole luego que con 500 euros al mes le daría para mantenerse. A otra joven que iba a trasladarse a Barcelona le llega incluso a gestionar el pago de un tratamiento para quitarse el acné. "El doctor se ha reído de mí porque dice que con mi rigidez de mandíbula no puedo hacer sexo oral", le dice la modelo.

España era territorio propicio para las fechorías de la red, de ahí que Epstein tanteara la posibilidad, nunca ejecutada, de comprar una mansión. Así, tanteó propiedades en Palma de Mallorca e Ibiza, e incluso un palacete de influencia nazarí en Marrakech que se asemejaba a la Alhambra de Granada, una construcción con la que el depredador sexual estaba obsesionado desde que la visitó a principios de los 2000.

Pese a que se interesó por propiedades en la isla balear con más marcha nocturna, en varios correos a amistades el pederasta dejaba claro que no le entusiasmaba mucho el desfase de Ibiza. "Arrugas alrededor de la boca y ojeras con 20 años. Posiblemente drogas. Estaba en Ibiza", le responde a uno de los correos que le envía Siad con la imagen de una posible 'víctima'.

Noticias relacionadas

De lo que se desprende de los nuevo documentos filtrados es que Epstein debía ser muy fan de la marca española de ropa El Ganso, ya que Karina Shulyak, su última novia, la dentista bielorrusa que ha heredado gran parte de su fortuna, le llegó a hacer en 2015 un pedido online de zapatos a la tienda radicada en Boadilla del Monte por un importe de 2.179 euros. La talla era 45-46 y debían ser entregados en su residencia de Nueva York.