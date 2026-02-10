Operación 'Lanza del Sur'
Al menos dos muertos y un superviviente en un nuevo ataque de EEUU contra una supuesta narcolancha en el Pacífico
La operación se enmarca en el plan 'Lanza del Sur', una ofensiva que ha causado la muerte de más de un centenar de personas desde el pasado mes de septiembre de 2025
EP
El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este lunes la muerte de dos personas a bordo de una embarcación supuestamente involucrada en el narcotráfico que navegaba por aguas del Pacífico Oriental, en un nuevo ataque que ha dejado un superviviente.
"Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió al ataque. La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", ha asegurado el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses (Southcom) en redes sociales.
El organismo ha asegurado en el mismo mensaje que ha informado "inmediatamente" después del ataque a la Guardia Costera, que ha activado el sistema de búsqueda y rescate del único superviviente.
El objetivo del bombardeo, ordenado por el comandante del Southcom, el general Francis Donovan, ha sido una embarcación "operada por organizaciones terroristas designadas" y forma parte de la operación 'Lanza del Sur' iniciada por Washington en septiembre del pasado año presuntamente contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas.
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
- El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
- Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
- La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
- ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río
- La UME utiliza tecnología lucentina para producir agua potable en pueblos aislados de Andalucía por el temporal
- El Ayuntamiento tiene activados los procesos de demolición de 10 viviendas ilegales en zonas inundables de Córdoba