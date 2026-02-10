Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Amnistía acusa a Rusia de incurrir en una "campaña de crueldad extrema contra la población civil" ucraniana

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado este lunes una "campaña de crueldad extrema contra la población civil ucraniana" en el marco de los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la infraestructura energética del país, que ha dejado a miles de personas sin electricidad en plena ola de frío.

Estos ataques, calificados de "sistemáticos" por parte de la organización, dejan escenas "devastadoras" para la población de las zonas afectadas, donde los supervivientes hacen frente al "gélido invierno sin calefacción, electricidad ni agua corriente".

"Rusia no está librando una guerra de agresión contra Ucrania: está sometiendo a toda la población civil a una campaña de crueldad extrema. La escala e intensidad de sus ataques contra una infraestructura energética vital indica claramente la estrategia de propagar la desesperación entre la población civil ucraniana y minar su moral", ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, en un comunicado.