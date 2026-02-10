Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Los países árabes e islámicos condenan las recientes decisiones de Israel destinadas a "anexionar propiedades palestinas" en Cisjordania

Un campo de palestinos desplazados en Ciudad de Gaza, este martes.

Un campo de palestinos desplazados en Ciudad de Gaza, este martes. / EFE

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

  1. La provincia de Córdoba recibe en cuatro meses casi toda la lluvia de un año normal
  2. La reapertura de la línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Sevilla tras el accidente de Adamuz sigue sin fecha
  3. Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
  4. Seis detenidos por un apuñalamiento mortal este domingo en el Sector Sur
  5. El Ayuntamiento de Córdoba reabre el Puente Romano tras comprobar que no hay afección en la estructura
  6. Los seis detenidos por el apuñalamiento mortal en el Sector Sur pasarán este martes a disposición judicial
  7. ADIF espera tener este año el plan para adecuar la vía del tren entre Palma y Villa del Río
  8. La UME utiliza tecnología lucentina para producir agua potable en pueblos aislados de Andalucía por el temporal

El IAS-CSIC reivindica el papel clave de las legumbres para la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático

Gordos, chicos y picantones: estos son todos los puestos de caracoles para la temporada 2026 en Córdoba

Vox denuncia que el la Junta de Andalucía "bloquea el desdoble de la A-306 y abandona a Córdoba y Jaén"

Fundecor y la Asociación Cultural Mujer y Poder refuerzan su colaboración para impulsar la inclusión social en la provincia

El golfista Eugenio López-Chacarra se aparta de la competición por problemas de salud mental

La Fundación Machado de Sevilla concede un premio especial a las turbas de judíos de Baena

