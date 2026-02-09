Próximo a Machado
El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, encarcelado horas después de ser ser puesto en libertad
EFE
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, próximo a María Corina Machado, ha estado en libertad menos de 12 horas. fstro". Según ha explicado la fiscalía, ha vuelto a ser detenido por incumplimiento de las condiciones de su libertad, que en parte le impide hablar públicamente de su caso.
Machado denunció en la medianoche del lunes que "hombres fuertemente armados" se llevaron a Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025. Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de "aproximadamente 10 personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre.
El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo "mientras se movilizaba de sitio", al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.
Excarcelaciones
Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.
Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.
Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido en mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo "boicotear" los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos "actos terroristas", por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.
