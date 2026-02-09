Escándalo en el Reino Unido
Carlos III, dispuesto a colaborar con la policía en investigación sobre su hermano Andrés por el 'caso Epstein'
Las fuerzas de seguridad investigan si el expríncipe compartió documentos sensibles con el pederasta y empresario estadounidense
Agencias
El rey Carlos III que está "dispuesto" a colaborar con la Policía británica si fuese contactado sobre las "preocupantes" acusaciones contra su hermano, el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, por sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein, informó este lunes un portavoz del Palacio de Buckingham.
El mensaje del monarca llega después de conocerse que la Policía está "evaluando" si el expríncipe compartió informes sensibles como antiguo enviado de comercio del Reino Unido con Epstein.
La Policía del llamado Valle del Támesis, a las afueras de Londres --donde reside Andrés--, confirmó este lunes que recibió un informe sobre esas supuestas actividades del antiguo duque de York y que son analizadas de acuerdo con sus "procedimientos establecidos."
Según documentos difundidos en Estados Unidos, el expríncipe compartió en 2010 y 2011 datos confidenciales de su trabajo como enviado de comercio con el financiero y pederasta convicto.
Los correos muestran que Andrés, despojado por el rey de sus títulos nobiliarios el año pasado por sus vínculos con Epstein, le remitió detalles de sus viajes oficiales a Singapur, Vietnam y Hong Kong, así como informes de esas visitas elaborados por su asistente Amit Patel, poco después de recibirlos.
Denuncia de Republic
El director de Republic, el grupo que lucha por la abolición de la monarquía, Graham Smith, afirmó este lunes en su cuenta de X que denunció a Andrés a la Policía del Valle del Támesis, lo que parece estar en el origen de la actuación policial.
Dijo que lo denunció por "presunta mala conducta en un cargo público" y por "violación" de secretos oficiales.
Andrés también envió a Epstein, fallecido en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores, datos sobre oportunidades de inversión en Afganistán, que estarían supervisadas por las fuerzas británicas y financiadas por el Gobierno de Londres.
Además de que Virginia Giuffre --la joven reclutada y abusada por Epstein-- acusó a Andrés de haberse acostado con ella en tres ocasiones cuando ella era menor, hace una semana los medios divulgaron una foto en la que se ve al expríncipe con una segunda mujer, a la que toca mientras ella está tumbada en el suelo.
