La salida de Maduro del poder
El Parlamento venezolano aprueba la primera discusión sobre una amplia ley de amnistía a los opositores
La iniciativa presentada el pasado viernes por la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez fue votada por unanimidad
Un mes y dos días después del "secuestro" de Nicolás Maduro por parte de un comando militar norteamericano, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en su primera discusión del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. El nombre de la iniciativa no está a la altura de las circunstancias: se trata de una amnistía para los opositores al Gobierno que comprende hechos que van desde 1999, el año cero de la era de Hugo Chávez, hasta el presente. La votación encontró con la mano alzada no solo al oficialismo sino a las fuerzas opositoras agrupadas en el Grupo Parlamentario Libertad.
La iniciativa de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez habría sido impensable antes de los hechos del 3 de enero, como también lo habría sido el consenso alcanzado entre sectores enemistados. Todos estuvieron de acuerdo con que esa normativa podría ser una "oportunidad para la paz y la reconciliación nacional". La sesión permitió no obstante observar diferencias. El madurismo pidió a sus adversarios entender el proyecto como una mano tendida hacia el futuro y no un signo de "debilidad" resultado del nuevo reordenamiento interno. También solicitó a la oposición que repudie hechos de violencia como "secuestrar presidentes".
El diputado de Unión y Cambio, Tomás Guanipa, hermano del preso político Juan Pablo Guanipa, instó en tanto a las autoridades parlamentarias a sancionar la ley con la misma rapidez que se dio luz verde a la normativa sobre Hidrocarburos que cambia de manera sustancial el papel de los capitales extranjeros en territorio venezolano.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, dijo que más del 95% de los venezolanos y venezolanas no quieren más confrontación ni odio. "Los que hacemos política debemos hablarnos y escuchar al pueblo venezolano, tenemos esa obligación". A su criterio, "Venezuela no aguanta una venganza más".
La amnistía era una aspiración medular de las fuerzas opositoras y, en particular la sociedad civil. La ley se conoce en momentos que existe una discusión entre los organismos humanitarios y el Gobierno sobre la cantidad de excarcelaciones. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, habló de más de 800 presos liberados, una cifra descartada de plano por las oenegés y los familiares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- Las inundaciones del Guadalquivir a su paso por Córdoba, en directo | Última hora de la alerta por el aviso naranja de la Aemet por fuerte viento, desalojos y carreteras cortadas
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra