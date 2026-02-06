La población de Nuuk
Francia inaugura el primer consulado de un país de la UE en Groenlandia
Redacción
Francia inauguró este viernes oficialmente su consulado en Nuuk, el primero de un país de la Unión Europea en Groenlandia, con el objetivo de reformar lazos bilaterales y respetar la integridad territorial de Dinamarca, frente a las ambiciones de Estados Unidos de hacerse con la isla ártica. De esta manera, Jean-Noël Poirier asumió sus funciones hoy como cónsul general de Francia en Nuuk, informó el portavoz del Ministerio francés de Exteriores, Pascal Confavreux, en un comunicado.
Francia "se convierte en el primer país de la Unión Europea en establecer un consulado general en Groenlandia", destacó Confavreux, al recordar que se cumple así el anuncio efectuado por el presidente francés, Emmanuel Macron, el pasado junio durante una visita a la isla. Macron había acelerado los preparativos para abrir el consulado tras mantener conversaciones con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en un contexto de tensiones con Estados Unidos por las aspiraciones de este país sobre la isla.
El consulado, ubicado en Nuuk, busca apoyar misiones científicas y facilitar la instalación de empresas francesas, además de tener un valor simbólico frente a las ambiciones estadounidenses. Macron subrayó que la apertura de la legación representa una "señal política" de respaldo a la soberanía danesa y a la cooperación europea en el Ártico. "Francia reitera su compromiso de respetar la integridad territorial del Reino de Dinamarca", insistió hoy el portavoz de Exteriores.
A finales de enero pasado Macron confirmó que el consulado estaba abierto pero que el nuevo cónsul general se instalaría a comienzos de febrero para fortalecer la colaboración bilateral en ámbitos científicos, económicos y culturales.
