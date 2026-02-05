Estados Unidos
Trump, como Napoleón: construirá un arco del triunfo en Washington "más grande que el de París"
Medirá alrededor de 76 metros, por los 50 que se eleva el de la capital francesa
Su intención es que refleje "el poder y la historia" de la nación estadounidense
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que su Gobierno planea construir en la capital un arco conmemorativo que superará en tamaño al famoso Arco del Triunfo de París.
En declaraciones a la cadena NBC News, Trump señaló que la estructura alcanzará aproximadamente 250 pies de altura (unos 76 metros), lo que lo haría más alto que su referente parisino, que mide cerca de 164 pies. Según el presidente, la intención es que Washington cuente con un monumento propio que refleje "el poder y la historia" de la nación estadounidense.
El proyecto se integrará en las celebraciones por el aniversario fundacional de Estados Unidos, previsto para 2026, y forma parte de una serie de iniciativas impulsadas por la Casa Blanca para destacar el legado patriótico del país.
El arco estaría situado en las inmediaciones del Puente Arlington Memorial, en la frontera entre Washington, D.C., y Virginia, en un punto que conecta visualmente el Cementerio Nacional de Arlington con el Monumento a Lincoln. La Casa Blanca considera que esta zona ofrece el entorno más apropiado para un emblema conmemorativo de alcance nacional.
- Alerta por la borrasca Leonardo y el río atmosférico en Córdoba y Andalucía, en directo | Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
- El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
- La borrasca Leonardo pone a prueba a Córdoba y deja 40 litros de agua en algunas zonas de la provincia durante la madrugada
- El Ayuntamiento habilita Vista Alegre como punto de encuentro en caso de evacuación por inundaciones en Córdoba
- Salvador Fuentes ve 'muy preocupante' la noche del miércoles al jueves por la crecida de cauces debido a la borrasca Leonardo
- Córdoba capital y el Norte recuperan la actividad presencial en colegios e institutos y sigue suspendida en otros 25 municipios
- La borrasca Leonardo deja ocho carreteras cortadas en la provincia de Córdoba en su fase más activa
- Matilde Esteo, alcaldesa de Palma del Río: 'Las previsiones apuntan a más de 100 litros, pudiendo alcanzar los 300 litros en las zonas de sierra