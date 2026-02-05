Guerra de Bosnia
Investigado un hombre en Italia por los 'Safaris de la muerte' durante el sitio de Sarajevo
EFE
La Fiscalía de la ciudad italiana de Milán investiga a un hombre de 80 años por haber supuestamente participado en unos viajes organizados para disparar a las personas asediadas en Sarajevo durante la guerra de Bosnia en los años 90 del siglo pasado. Se trata de un camionero jubilado natural de la provincia de Pordenone (norte de Italia), según avanzan los medios locales.
El escritor que denunció estos supuestos hechos, Ezio Gavazzeni, ha asegurado a EFE que el fiscal Alessandro Gobbis ha identificado a este primer investigado y le ha citado a declarar el próximo lunes, precisando que esto no implica necesariamente su culpabilidad. El pasado noviembre la Fiscalía de Milán, dirigida por Marcello Viola, empezó una investigación, a raíz de las pesquisas de Gavazzeni, sobre supuestos viajes de italianos para disparar a hombres, mujeres y niños asediados entre 1992 y 1995 en Sarajevo.
Su tesis es que durante el trágico sitio de esa ciudad, que atrapó a miles de civiles durante casi cuatro años bajo el fuego de la artillería serbobosnia, algunos italianos y de otros países se sumaron a los asediadores para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas alrededor de Sarajevo. La 'caza de civiles' en Sarajevo por millonarios extranjeros había sido denunciada en otras ocasiones en el pasado.
El documental 'Sarajevo Safari' (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos 'cazadores' procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia aunque no aporta nombres. En noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic. El delito ahora estudiado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de 'motivos abyectos' y 'crueldad', lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.
Gavazzeni, que publicará un libro sobre sus indagaciones el 15 de marzo, ha vaticinado nuevos investigados en el futuro: "Se que mucha gente no está durmiendo bien por la noche", afirma. Los bombardeos y los disparos de francotiradores durante el asedio de la capital bosnia, uno de los más prolongados de la historia reciente, mataron a más de 11.000 civiles.
El pasado noviembre, tras conocerse la investigación en Italia, un exgeneral de brigada bosnio, Edin Subasic, confirmó que italianos adinerados participaron en cacerías humanas en el sitio de Sarajevo.
