Hungría condena a ocho años a una antifascista no binaria alemana por atacar a neonazis

Hungría ha condenado a ocho años de cárcel a Maja T., persona no binaria y activista antifascista alemana, acusada de una serie de ataques en grupo a neonazis en Budapest y contra cuya extradición se había pronunciado el Tribunal Constitucional germano. Un tribunal de Budapest declaró probada la implicación de Maja T. en cinco ataques, ocurridos en febrero de 2023. Fueron perpetrados por unos 20 militantes de la izquierda radical, que se lanzaron con porras telescópicas y otros objetos contra presuntos integrantes de una marcha anual en honor de las SS hitlerianas. Nueve de ellos resultaron heridos en el ataque, cuatro de los cuales de gravedad.

El caso de Maja T. ha provocado roces bilaterales entre Budapest y Berlín. El Constitucional alemán dictaminó en contra de su extradición. Según la demanda respaldada por La Izquierda y los Verdes, una persona no binaria no tiene garantizada su integridad física y derechos fundamentales en una cárcel de Hungría, país donde los colectivos LGTBIQ+ sufren el acoso del Gobierno ultranacionalista de Viktor Orbán.

Huelga de hambre

La detención de Maja T. se produjo en diciembre de 2023 en Berlín y en junio de 2024 se materializó su entrega a Hungría. La notificación del Constitucional llegó unos minutos después de haberse ejecutado la orden de extradición. Maja T. inició una huelga de hambre en prisión, perdió 14 kilos de peso e ingresó en un hospital ante su debilitamiento físico. Los esfuerzos de sus familiares se centran en que pueda cumplir su pena en una cárcel alemana en cuanto haya condena en firme.

Su caso ha movilizado tanto a la oposición izquierdista y verde como al Gobierno del canciller conservador Friedrich Merz, que ha expresado su preocupación por las condiciones penitenciarias que afronta Maja T. Su familia niega que interviniera en actos violentos y atribuye su proceso a un acto arbitrario por parte del sistema autocrático de Viktor Orbán.