África
Al menos 75 muertos en un ataque armado en varias aldeas de Nigeria
Medios locales elevan la cifra de fallecidos a 170 y achacan el ataque a Boko Haram
EP
El gobernador del estado nigeriano de Kwara, Abdelrahman Abdelrazaq, ha informado este miércoles que al menos 75 residentes han muerto como consecuencia de un ataque perpetrado por hombres armados en la localidad de Kaiama, en el este del país africano.
El gobernador, quien ha expresado solidaridad con la comunidad afectada, ha anunciado que el presidente del país, Bola Ahmed Tinubu, ha aprobado el despliegue "inmediato" de un batallón del Ejército para llevar a cabo coontraofensivas, según un vídeo publicado en la cuenta oficial del estado en redes sociales.
El ataque, que se habría producido en las aldeas de Woro y Nuku, empezó alrededor de las 18.00 horas este martes y ha continuado durante la jornada de este miércoles. Si bien las autoridades locales han confirmado solo 75 muertos, fuentes citadas por el diario nigeriano 'The Premium Times' elevan los fallecidos a 170 y vinculan el ataque a miembros del grupo islamista Boko Haram.
Los atacantes habrían irrumpido en las aldeas e incendiado casas a su paso, además de secuestrar a un número indeterminado de mujeres y niños. El asalto se produce unos cinco meses después de que los perpetradores enviaran una carta al jefe del distrito de Woro, Salihu Umar, notificándole su intención de visitar la comunidad para predicar su doctrina radical.
Además, esto se produce en medio de la intensificación en el noreste del país de las actividades de las Fuerzas Armadas de Nigeria contra Boko Haram, nombre con el que Lagos se refiere tanto a este grupo como a su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), ambos especialmente activos en el noreste del país y la cuenca del lago Chad, donde han perpetrado decenas de atentados durante los últimos meses.
