Roberta Metsola pide en el Senado más Europa en estos "tiempos convulsos": "Juntos somos invencibles"

Antes de dar su discurso oficial ante el Senado español con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo se ha dado un baño de ideas frescas, en una reunión con centenares de jóvenes madrileños. "No he visto en ellos pesimismo, sino todo lo contrario", ha dicho Roberta Metsola en la Cámara Alta. Se preocupan por los precios de la vivienda, algo sobre lo que la Unión Europea puede hacer más, ha dicho la política maltesa.

El contexto es sombrío, con una guerra en suelo europeo, desastres naturales y cambios tecnológicos vertiginosos, ha reconocido, pero da una receta: "Juntos somos fuertes; somos superpotencia económica y de valores en el mundo... En el mundo convulso en el que vivimos, cuando estamos juntos, somos imbatibles".

Metsola ha arrancado su alocución en el Senado con un mensaje de condolencias por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas. "Me conmoví profundamente por la historia de la niña de seis años que había venido a Madrid a celebrar los Reyes y que es la única sobreviviente de la familia. Es una historia que llevo todavía en el corazón", ha confesado.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, a su llegada a la Sesión Solemne con motivo del 40 Aniversario de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea), en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). 03 FEBRERO 2026;SENADO;ROLLÁN;METSOLA;UNIÓN EUROPEA;EUROPA;PARLAMENTO Eduardo Parra / Europa Press 03/02/2026. Pedro Rollán;Roberta Metsola;Eduardo Parra; / Eduardo Parra / Europa Press

España se adhirió a las entonces llamadas Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986, junto con Portugal. Eso supuso un punto de inflexión democrático y de prosperidad, asegura. Europa transformó a España, pero también España ha contribuido a hacer Europa: "Ustedes han contribuido a hacer una Unión más cercana a los ciudadanos", ha dicho a los senadores presentes.

Incertidumbre geopolítica e inflación

En el núcleo político del discurso, Metsola ha pintado un mundo más agresivo, con guerra y competencia geopolítica. Esa incertidumbre se traslada a la cesta de la compra, los precios de la energía o de la vivienda. "El cambio vertiginoso a nuestro alrededor supera la velocidad de nuestras decisiones", ha dicho. Propone "pensar a lo grande" y avanzar con "pragmatismo realista", eliminando barreras del mercado interior y aumentando la integración económica, la inversión y la innovación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (d), durante una reunión, en la Real Casa de Correos, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Metsola se encuentra de viaje oficial en Madrid hoy para asistir a un acto en el Senado con motivo del 40 aniversario de la entrada de España en la UE y para participar en un encuentro con jóvenes para hablar sobre el futuro de la Unión Europea. 03 FEBRERO 2026 Carlos Luján / Europa Press 03/02/2026. Isabel Díaz Ayuso;Roberta Metsola;Carlos Luján; / Carlos Luján / Europa Press

En lo concreto, pide mantenerse unidos en el apoyo a Ucrania, profundizar en la inversión en defensa con aliados de la OTAN y reactivar alianzas y acuerdos con Estados Unidos, pero con "respeto mutuo", y con socios como Canadá, México, Mercosur, Japón o India. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han firmado en las últimas semanas dos grandes acuerdos comerciales: uno con India, y otro con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Además del discurso en el Senado, Roberta Metsola se ha reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la que comparte grupo en el Europarlamento, el Partido Popular. También se ha visto con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Noticias relacionadas

Ha terminado su discurso en la Cámara Alta española con un "¡viva España! ¡Viva Europa!"