Investigación
Detenido el exmarido de Jill Biden, mujer de Joe Biden, por el asesinato de su actual esposa
William Stevenson, de 77 años, está acusado de la muerte el pasado mes de diciembre de Linda Stevenson, de 64 años
EFE
Las autoridades del condado de New Castle (Delaware) informaron este martes de que han detenido al exmarido de Jill Biden, exprimera dama de Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden (2021-2025), por presuntamente asesinar a su actual esposa el pasado diciembre.
William Stevenson, de 77 años, ha sido acusado por un gran jurado de asesinato en primer grado por presuntamente matar a su mujer Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre, según un comunicado.
El sospechoso fue detenido la víspera y posteriormente fue procesado y enviado al centro penitenciario Howard Young tras no pagar una fianza en efectivo de 500.000 dólares.
En diciembre, la policía había difundido en un comunicado que los agentes respondieron a una llamada por una disputa doméstica en la residencia del matrimonio en Wilmington. Al entrar en la vivienda, las autoridades hallaron a Linda Stevenson inconsciente e intentaron salvar su vida, pero pese a los esfuerzos la mujer fue declarada fallecida momentos después.
Por ahora, la policía no ha dado más detalles de la causa de su muerte.
Jill Biden se casó con Stevenson en 1970, cuando ella tenía 18 años y él 23, y su matrimonio duró cinco años. En marzo de 1975, Jill conoció a Joe Biden, por aquel entonces senador demócrata por Delaware, y en mayo de ese mismo año se divorció de Stevenson.
El ahora acusado abrió en esa década The Stone Balloon Club, un bar cerca del campus de la Universidad de Delaware en Newark (Nueva Jersey) al que acudían artistas como Bruce Sprinsgteen o Dave Matthews, según NBC News.
