Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski anuncia que Ucrania se suma a la tregua energética rusa anunciada por Trump
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este viernes que Ucrania se suma a la tregua de una semana en los ataques a infraestructuras energéticas ucranianas que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió en la víspera a su homólogo estadounidense, Donald Trump.
“Si Rusia no ataca nuestro sistema energético, ya sea a la capacidad de generación o a cualquier otro elemento, nosotros no atacaremos su sistema energético”, dijo Zelenski en un encuentro con periodistas citado por la agencia pública ucraniana, Ukrinform.
Rusia ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética
Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos, en un nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos a infraestructuras ucranianas.
En el balance del ataque ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana no se especifica cuál ha sido el objetivo de los drones y el misil lanzados por Rusia pero, según las informaciones en tiempo real publicadas durante la noche por este componente del Ejército ucraniano, prácticamente todos los drones han ido dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.
Según el parte de la Fuerza Aérea, 80 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 y el misil balístico impactaron en quince localizaciones de Ucrania no especificadas.
Kiev contacta con SpaceX ante acusaciones de que drones rusos en ciudades ucranianas usan satélites Starlink
El ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, ha anunciado este jueves que se ha puesto en contacto con la empresa aeroespacial SpaceX, fundada por el magnate Elon Musk, ante las acusaciones de que drones rusos que operan en ciudades ucranianas podrían estar equipados con satélites Starlink.
"A pocas horas de recibir informes de que drones rusos equipados con conectividad Starlink estaban operando sobre ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se comunicó rápidamente con SpaceX y propuso formas concretas de resolver el problema", ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales.
Trump asegura que Putin ha aceptado no atacar Ucrania durante una semana por el frío: "Estamos muy contentos"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha dado su visto bueno a su iniciativa de dejar de bombardear Ucrania y las infraestructuras civiles durante una semana, en medio de las extremas condiciones climáticas.
Ucrania trabaja con SpaceX para que los drones rusos dejen de utilizar Starlink
El Ministerio de Defensa de Ucrania trabaja con SpaceX para evitar que el Ejército ruso pueda seguir utilizando conexión a internet suministrada por los satélites Starlink de la empresa estadounidense propiedad de Elon Musk en los drones que utiliza en la guerra, según dijo este viernes el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov. “Horas después de la aparición de drones rusos con conexión Starlink sobre las ciudades ucranianas, el equipo del Ministerio de Defensa se puso en contacto con la empresa SpaceX (propietaria de Starlink) y propuso vías para resolver este problema”, escribió Fedórov en su cuenta de Telegram. El ministro ucraniano dio las gracias a la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell y a su dueño, Elon Musk, por su “reacción rápida”. Ucrania ha denunciado el uso desde finales de diciembre por parte del Ejército ruso de comunicaciones Starlink en los drones que utiliza en esta guerra.
Putin destaca la contribución de Emiratos a las conversaciones con Ucrania y EEUU
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha destacado este jueves la contribución de Emiratos Árabes Unidos a las conversaciones tripartitas con Ucrania y Estados Unidos, que acoge estos días Abu Dabi y que se centran en cuestiones territoriales y militares."Me gustaría reconocer especialmente los esfuerzos de la parte emiratí en el contexto de la resolución de la crisis de Ucrania, su contribución a la realización de intercambios de prisioneros y su ayuda para acoger diversas formas de contactos en territorio de los Emiratos", ha señalado el mandatario ruso, ante el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, antes de su cita en Moscú. De esta forma, Putin ha valorado los esfuerzos realizados para celebrar conversaciones trilaterales, sin que por el momento haya detallado más sobre la marcha de las conversaciones. Se espera otro encuentro esta semana en Abu Dabi tras la primera cita en este formato celebrada entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia que abordó "cuestiones importantes", según ha reconocido el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", valoró el dirigente ucraniano.
Rusia anuncia el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 38 rusos
El asesor de la Presidencia rusa, Vladímir Medinski, anunció este jueves el canje de los cadáveres de mil soldados ucranianos por 38 rusos.Medinski, quien participó el pasado año en tres rondas de negociaciones con Kiev, aseguró en Telegram que el intercambio se enmarca en los acuerdos alcanzados precisamente en Estambul. En octubre pasado rusos y ucranianos efectuaron un intercambio similar en el que la parte rusa entregó mil cadáveres de ucranianos y recibió los restos de 31 soldados rusos. En línea con lo acordado en Estambul, a mediados de 2025 Moscú y Kiev efectuaron varios intercambios de cadáveres de militares caídos en combate, en el marco de los cuales Rusia habría entregado en torno a 10.000 cuerpos de ucranianos y recibido cerca de 200. Esta proporción ha sido explicada por expertos con el avance ruso en el frente, que -aunque lento- no permite a los ucranianos recoger a sus caídos en acción.
Rusia ataca Ucrania con 105 drones y mata a tres personas en Zaporiyia
Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, de los que 84 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno. En la región de Zaporiyia, tres personas han muerto en las últimas horas por los ataques rusos. Situada en el sureste de Ucrania, la región está parcialmente ocupada por Rusia y es escenario de combates constantes. Durante la pasada jornada las fuerzas rusas lanzaron 841 ataques con drones de distintos tipos, aviación y artillería contra 34 localidades, según la administración militar regional. Rusia ataca prácticamente cada noche territorio ucraniano con drones que en ocasiones van acompañados de misiles. Su principal objetivo en los últimos meses es el sistema energético ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación y distribución eléctrica por los daños causados por los bombardeos de Rusia. Millones de personas en Kiev y otras regiones del país se han quedado sin calefacción y electricidad este mes durante varios días seguidos debido a la presente ola de ataques rusos a la energía.
