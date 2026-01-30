China levanta las sanciones contra seis parlamentarios británicos como gesto de buena voluntad hacia Londres

China ha retirado este viernes las sanciones impuestas contra seis parlamentarios británicos, cuatro miembros de la Cámara de los Comunes y dos de la Cámara de los Lores, en un nuevo gesto de buena voluntad hacia el Reino Unido. La decisión se ha anunciado en el marco de la visita a China del primer ministro, Keir Starmer, quien está tratando de mejorar las relaciones bilaterales con Pekín para captar nuevas inversiones y acelerar el crecimiento económico. Al igual que otros líderes occidentales, Starmer está buscando nuevas alianzas frente a la incertidumbre global provocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El Gobierno chino ha anunciado la decisión en el último día de visita de Starmer al país —la primera de un primer ministro británico en ocho años—, en la que el líder laborista ha cerrado algunos acuerdos importantes, incluida la reducción de los aranceles al whisky escocés del 10% al 5% y la eliminación de los visados para los ciudadanos británicos que visiten China por un periodo inferior a los 30 días.

El Reino Unido está siguiendo los pasos de otros países occidentales, entre ellos Francia, España y Canadá, en su estrategia de acercamiento a China. El Gobierno de Pekín se ha presentado como un socio fiable frente a la inestabilidad comercial y diplomática de Estados Unidos, que está dando la espalda a sus aliados tradicionales bajo la tutela de Trump. El presidente estadounidense, sin embargo, no ha dudado en criticar este acercamiento, el cual ha calificado de "muy peligroso".

Parlamentarios sancionados

China impuso sanciones contra los parlamentarios británicos en 2021, después de que estos denunciaran numerosas violaciones de derechos humanos, entre ellas las cometidas contra la comunidad uigur en la región de Sinkiang. Entre los sancionados había cinco diputados conservadores, incluido el exlíder del partido Iain Duncan Smith o el exministro Tom Tugendhat, de los cuales cuatro siguen manteniendo su asiento en la Cámara de los Comunes. Desde entonces tenían prohibido viajar a China, a Hong Kong y a Macao y tenían congelados sus activos en el país asiático, en caso de tenerlos.

Lejos de agradecer el gesto diplomático, los parlamentarios sancionados han señalado que todavía no está claro si el régimen de Pekín ha levantado las sanciones contra otros ciudadanos británicos así como contra sus propios familiares. "Buscar o aceptar un trato preferencial sólo para los parlamentarios en ejercicio de su cargo envía una señal perjudicial de que algunos merecen más protección que otros", han alertado a través de un comunicado, en el que aseguran que seguirán denunciando el encarcelamiento del empresario Jimmy Lai y los "crímenes atroces" contra la comunidad uigur.