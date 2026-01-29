Un vídeo muestra que Alex Pretti fue golpeado por agentes del ICE días antes de ser asesinado

Alex Pretti, el enfermero que fue asesinado a tiros por agentes federales en Minneapolis el sábado pasado, ya había tenido al menos un enfrentamiento con agentes federales de inmigración 11 días antes de ser tiroteado. Videos difundidos en redes sociales muestran a Pretti pateando la luz trasera de una de sus camionetas de los agentes en protesta de su presencia en las calles de la ciudad.

Las imágenes divulgadas se suman a lo que se sabe sobre el enfermero, de 37 años, que fue asesinado por agentes federales el sábado por la mañana después de ser rociado con gas pimienta. Lo empujaron a él y a una mujer al suelo y le dispararon nueve balas. El asesinato ha desencadenado protestas en todo EEUU.

En el incidente anterior, del 13 de enero, se puede ver a Pretti, vistiendo ropa similar a la que llevaba cuando fue asesinado, corriendo hacia una esquina en el vecindario de Powderhorn, en el sur de Minneapolis, donde una multitud de manifestantes se burlaban de los agentes federales: "¿Qué hacen aquí?", les grita a los agentes que están junto a dos de sus camionetas. Los insulta repetidamente e incluso escupe a uno de ellos que sube a un vehículo. Cuando los agentes empiezan a alejarse, Pretti patea dos veces una de las luces traseras del vehículo, rompiéndola. Los agentes salen del vehículo y le empujan contra el suelo. Los agentes, al menos algunos de los cuales pertenecen a la Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mantienen a Pretti en el suelo durante unos 20 segundos antes de soltarlo y marcharse. El vídeo puede indicar que los agentes quizá reconocieron a Pretti antes de asesinarlo 11 días después.

Fotografías y cartas para conmemorar a Alex Pretti / Europa Press/Contacto/Paul Christian Gordon

Los dos oficiales que dispararon a Pretti —uno de la Patrulla Fronteriza y otro de su agencia matriz, Aduanas y Protección Fronteriza— han sido relevados de su puesto como parte del protocolo de la agencia cuando los agentes participan en tiroteos. Ninguno ha sido identificado.

'The News Movement' fue el medio que publicó ese nuevo vídeo. Un representante de la familia de Pretti confirmó que era él quien aparecía en esas imágenes.

Los padres y la hermana de Pretti han denunciado mentiras que, según ellos, funcionarios de la Administración Trump han perpetuado sobre Pretti, y lo han descrito como un buen hombre que ayudó a tratar a pacientes enfermos en el hospital de Asuntos de Veteranos de Minneapolis.