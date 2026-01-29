La UE sanciona al régimen iraní y designa la Guardia Revolucionaria como organización terrorista en respuesta a la represión

La Unión Europea ha aprobado este jueves designar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, además de una batería de sanciones contra varios altos cargos del régimen iraní, entre ellos el ministro de Interior, y en respuesta al asesinato de miles de personas en la represión de las protestas en el país.

"La represión no puede quedar sin respuesta", ha dicho Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, en una publicación en redes sociales. "Cualquier régimen que mate a miles de sus propios ciudadanos está trabajando para su propia desaparición", ha añadido Kallas, tras una serie de decisiones que suponen un importante endurecimiento de la política europea frente a Irán.

Estados Unidos incluyó a la Guardia en su lista de organizaciones terroristas en 2019 y presionaba a la UE desde entonces. No era la primera vez que el bloque se lo planteaba, pero, hasta ahora, no había consenso. Países como Francia, Alemania o Italia se habían opuesto en el pasado al considerar que hacerlo ponía en riesgo la vía diplomática de diálogo con el régimen. La brutal represión de las protestas de las últimas semanas ha hecho que los gobiernos cambien de opinión.

Esta decisión pone a esta rama de las fuerzas armadas iraníes a la altura de grupos Hamás, Daesh o Al Qaeda. En la práctica, implica la congelación de los activos de sus miembros y su prohibición de viajara a la UE. "Si actúas como un terrorista, debes ser tratado como un terrorista", advirtió Kallas a su llegada a la reunión de los ministros de Exteriores del bloque este jueves, donde los Veintisiete han tomado finalmente la decisión.

Sanciones contra el régimen

Además, la UE ha impuesto sanciones sobre una decena de altos cargos del régimen iraní en respuesta a la "violenta represión de las protestas pacíficas", las detenciones arbitrarias y la intimidación contra los manifestantes. Las sanciones afectan, entre otros, al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, además de altos cargos del sistema judicial iraní como el fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad.

También han sido sancionadas algunas entidades como la Autoridad Reguladora de Medios Audiovisuales de Irán, la Organización del Ciberespacio Seraj, el Grupo de Trabajo para la Determinación de Casos de Contenido Delictivo. La UE ha alegado que estas empresas han contribuido a las campañas de censura y desinformación, además de ayudar a restringir las comunicaciones.

El bloque ha impuesto esta nueva batería de sanciones haciendo uso de un instrumento que permite castigar las violaciones de los derechos humanos en terceros países. En la práctica, suponen la congelación de activos, la prohibición de entrada a territorio comunitario. Tampoco se permiten las transferencias de fondos a las personas sancionadas.