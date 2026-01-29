Atlas News

Trump vuelve a amenazar a Irán, ahora en relación a su programa nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a amenazar a Irán y le advierte de que una gran flota, mayor que la de Venezuela, se aproxima hacia allí, preparada para atacar, si el régimen de los ayatolás no se sienta a negociar sobre el fin de su programa nuclear. Estados Unidos ha ampliado sus despliegues en el Golfo Pérsico después de la oleada de protestas que recorrió el país a principios de mes y que desembocaron en una sangrienta represión.