Crisis venezolana
Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela
Redacción
Washington
El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo”, dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph