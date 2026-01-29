Indignación en Argentina por una actuación musical de Milei en plena ola de incendios en la Patagonia

"Quiero verla en el show/ es como un gato siamés/ su cola arde en el risco". Javier Milei se atrevió a cantar junto con su exnovia, la imitadora Fátima Flores, 'El rock del gato', una canción de los Ratones Paranoicos sobre la entusiasta relación de un hombre con una prostituta. "Espero que alguna vez/ al ver sus ojos me den/ alguna noche de hotel". No suele ser natural que un presidente cante en medio de sus funciones ejecutivas, y menos algo así. Pero Milei suele tomarse esas prerrogativas de connotación sexual. En este caso se ha mostrado además desinteresado de la misma letra que habla de algo que "arde", justo en momentos que la Patagonia es consumida por incendios devastadores. El anarcocapitalista subió a un escenario en la localidad balnearia de Mar del Plata, 450 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, cuando, más al sur del país, los gobernadores de las provincias australes buscaban unificar su voz frente a un Gobierno nacional indiferente frente a las 223.000 hectáreas devoradas en las provincias de Chubut, la más afectada, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz.

Más de 600 brigadistas estatales y voluntarios luchan contra la calamidad. "Las superficies afectadas equivalen a 20 veces la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", dijo el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. "En este momento en el que hay una situación climática extraordinaria, necesitamos tener herramientas extraordinarias".

El fuego y la realidad virtual

La ultraderecha llegó a promover en las redes sociales la imagen del anarcocapitalista estrechando la mano de un bombero. Otros brigadistas observan una escena precaria: todavía hay focos alrededor y el humo cubre el espacio. Pero este hecho nunca tuvo lugar. Fue creado con inteligencia artificial. Las provincias reclaman que se declare la emergencia ígnea. Milei ha preferido revivir sus días de integrante de una banda de rock. El ruido de 'El rock del gato' ha ocupado los planos noticiosos. En medio del estruendo marplatense, coronado con un beso entre el presidente y la imitadora, no se escuchó la advertencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las consecuencias que depara esta nueva "normalidad" de los incendios anuales durante el verano. La Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), adscrita a ese organismo, alertó que la combinación de factores climáticos y estructurales, así como los negocios relacionados con el uso comercial suelo, agravan la situación y comprometen seriamente a las poblaciones urbanas, cada vez más expuestas al avance de las llamas.

Críticas

"La Patagonia arde, los brigadistas están exhaustos y faltan recursos. Hay una total indiferencia frente a esta tragedia y el presidente, en vez de tomar medidas, está 'boludeando' (haciendo tonterías) en Mar del Plata", dijo el diputado peronista Juan Grabois. El fuego se acerca a la ciudad chubutense de Esquel, donde viven unas 40.000 personas. Algunos focos se encuentran a 20 kilómetros. Sus habitantes han entrado en pánico. No quieren ser parte del grupo de familias que perdieron sus casas en otras zonas. Son más de 600, según los cálculos más optimistas.

Los gobernadores remarcaron la importancia de acelerar la discusión del proyecto de ley de Emergencia Ígnea. Sin embargo, el Gobierno tiene otras prioridades como la reforma laboral y la rebaja de la imputabilidad a los 13 años para que los adolescentes comiencen a ser penalizados con mayor severidad si trasgreden las leyes.

Los últimos veranos patagónicos han tenido el signo de la devastación. Los reportes hablan de una pérdida significativa de biodiversidad y recursos naturales. La socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale señalaron que los últimos episodios están marcados no solo por una sequía persistente derivada de la crisis climática y una "política pública negacionista" sino el abandono de las políticas públicas, el interés por las tierras de capitales internacionales, los discursos contra los pueblos originarios y la proliferación de "lecturas conspirativas". En su conjunto han configurado una "catástrofe anunciada". La Patagonia norte "ya no es lo que era" en virtud de los actuales patrones. "En el último invierno de 2025 casi no hubo nieve, como bien lo advirtieron las cámaras de comercio y turismo de Bariloche. Hay menos nieve en las altas cumbres y, por ende, menos agua. Un informe reciente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria del 11 de enero de 2026 advirtió la reducción entre el 30% y el 40% de las precipitaciones". A eso se le suma la deforestación y el reemplazo de los árboles nativos por especies exóticas. En este contexto, el Gobierno quiere derribar la ley de Glaciares para favorecer los emprendimientos extractivos en distintas provincias del sur.

"La Patagonia se incendia y el presidente se divierte", escribió en su cuenta de X el diputado centrista Maximiliano Ferraro. Un Milei embelesado con las ovaciones del teatro Roxy por su versión de 'El rock del gato' anunció que entregará una partida de dinero a las asociaciones de Bomberos Voluntarios para la compra de "equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios". El comunicado oficial consigna que la administración está "atenta" a los "desastres de gran magnitud acaecidos". El mensaje se abstuvo de hacer referencia a un hecho señalado por las organizaciones ambientales. Desde finales de 2023 la desfinanciación del área clave para combatir incendios forestales ha sido del 70%.