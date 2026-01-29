En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin ha asegurado su disponibilidad a organizar una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski en Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia ataca Ucrania con 105 drones y mata a tres personas en Zaporiyia
Rusia lanzó anoche contra territorio ucraniano un total de 105 drones de larga distancia, de los que 84 fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas y otros 18 impactaron en siete localizaciones distintas del país atacado no especificadas por la Fuerza Aérea de Ucrania en su parte de este nuevo bombardeo nocturno. En la región de Zaporiyia, tres personas han muerto en las últimas horas por los ataques rusos. Situada en el sureste de Ucrania, la región está parcialmente ocupada por Rusia y es escenario de combates constantes. Durante la pasada jornada las fuerzas rusas lanzaron 841 ataques con drones de distintos tipos, aviación y artillería contra 34 localidades, según la administración militar regional. Rusia ataca prácticamente cada noche territorio ucraniano con drones que en ocasiones van acompañados de misiles. Su principal objetivo en los últimos meses es el sistema energético ucraniano, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación y distribución eléctrica por los daños causados por los bombardeos de Rusia. Millones de personas en Kiev y otras regiones del país se han quedado sin calefacción y electricidad este mes durante varios días seguidos debido a la presente ola de ataques rusos a la energía.
Palestina advierte de la "escalada" que supone la construcción de una carretera que divide Cisjordania
La Autoridad Palestina ha denunciado que el reciente anuncio del Gobierno israelí de la futura construcción de una carretera alrededor de la ciudad de Al Eizariya, ubicada en la gobernación de Jerusalén, supone una "peligrosa escalada" en Cisjordania y tiene como objetivo aislar a la población palestina.
El portavoz de la Presidencia palestina, Nabil Abu Rudeiné, ha explicado en un comunicado recogido por la agencia de noticias WAFA que la carretera confinará a los residentes palestinos a otras rutas "segregadas" e impedirá que tengan acceso a carreteras principales como parte del proyecto de asentamientos E1 en Cisjordania.
Alemania vincula la paz en Ucrania a una "oportunidad justa" de incorporarse a la UE
El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, ha vinculado este miércoles la paz duradera en Ucrania a su perspectiva de adhesión a la Unión Europea, recalcando que dentro de las garantías de seguridad al país está su incorporación al bloque europeo.
"Una arquitectura de paz duradera en Europa requiere que Ucrania tenga una oportunidad justa de adherirse a la Unión Europea", ha afirmado el ministro alemán en una comparecencia en el Bundestag, en la que ha recalcado no obstante que el proceso de adhesión de Ucrania no tiene atajos y Kiev debe cumplir el mismo proceso que atraviesan los países de los Balcanes.
El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú
El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú. "Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar", comentó Yuri Ushakov, asesor de polític internacional del Kremlin, a la televisión rusa.
Zelenski condena como "acto de terrorismo" el ataque ruso contra un tren que ha dejado cuatro pasajeros muertos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado como "un acto de terrorismo" un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que han muerto al menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo. "En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar", escribió Zelenski en su mensaje de condena en redes sociales.
Ucrania dice haber alcanzado una infraestructura petrolera en la región rusa de Vorónezh
Un ataque ucraniano con drones alcanzó la pasada noche una infraestructura petrolera de la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, según dijo el Estado Mayor de Kiev en un comunicado. "Se ha confirmado que se han incendiado productos petroleros. Se están estableciendo los resultados", se lee en la nota, que especifica que la infraestructura alcanzada es el depósito de petróleo 'Jojolska'.
Rusia niega veracidad a las informaciones sobre 1,2 millones de bajas y 325.000 muertos en Ucrania
El Kremlin negó hoy veracidad a las informaciones procedentes de Estados Unidos sobre que el Ejército ruso ha sufrido casi 1,2 millones de bajas en Ucrania, de ellos 325.000 muertos. "No creo que tales informes se puedan y se deban considerar como información veraz", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. A su vez, llamó a la prensa a "guiarse por la información que se ofrece por los canales del Ministerio de Defensa", que no aporta datos al respecto desde que informara sobre 5.937 muertos en septiembre de 2022.
Zelenski aboga por "trabajar en más profundidad" algunos puntos del plan de EEUU para la etapa de posguerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha destacado este miércoles que hay varios asuntos de la propuesta de Estados Unidos para la etapa de posguerra que "necesitan ser trabajados en más profundidad", incluidos los relacionados con los fondos para la reconstrucción, si bien ha afirmado que los trabajos "progresan de forma activa". "Junto con nuestro equipo negociador y miembros del Gobierno, identificamos las áreas del acuerdo con Estados Unidos sobre la recuperación posbélica que requieren mayor profundización", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que entre estos puntos figuran "los parámetros para obtener y usar los fondos para la reconstrucción".
Rusia asegura haber derribado 75 drones ucranianos en nueve de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 75 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea rusos destruyeron 75 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso. La mayor parte del ataque se concentró en el suroeste del país, donde fueron derribados 24 drones en la región de Krasnodar, 23 en Crimea, seis en el mar Negro, cuatro en Astraján, tres en el mar de Azov y uno en Rostov. También fueron interceptados drones en las regiones de Bélgorod (cinco), Kursk (tres), Vorónezh (dos), Briansk (dos), Tambov (uno) y Volgogrado (uno).
Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev
Al menos dos personas murieron durante la pasada noche en la región de Kiev en un nuevo ataque aéreo ruso de larga distancia que también hirió a cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas. Rusia atacó además durante la madrugada ciudades como Krivi Rig y Odesa. En Krivi Rig -una ciudad industrial de la parte centro-este del país de la que es originario el presidente Volodímir Zelenski-, un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica e hirió a dos personas, según las autoridades locales.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph