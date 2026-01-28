EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Petro reactiva su disputa con Trump: dice que Maduro está "secuestrado" en EEUU y debe ser devuelto a Venezuela Falta menos de una semana para el encuentro en Washington entre Donald Trump y Gustavo Petro. El presidente colombiano decidió en estas largas vísperas reactivar su controversia con el magnate republicano. Estados Unidos, dijo, debe devolver a Nicolás Maduro a Venezuela para que eventualmente sea juzgado por un tribunal de ese país, "y no uno gringo". Petro aseguró que el hombre que había gobernado Venezuela por 12 años se encuentra "secuestrado" en EEUU. Las palabras resonaron con fuerza no solo por su contenido sino por haber sido dichas en momentos que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, deslizara la posibilidad de una nueva intervención militar en territorio venezolano si la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, no se ajusta a los requerimientos de la Casa Blanca. "Estamos dispuestos a usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos no la consiguen". Leer más

Venezuela recibe otros 200 millones de dólares por la venta de hidrocarburos Venezuela ha recibido al menos 200 millones de dólares más por la venta de hidrocarburos y, según anunció este martes el Banco Central (BCV), serán ofertados en el mercado cambiario nacional, tras una reciente venta de 300 millones procedentes también de estas exportaciones. "Hasta la fecha, se han vendido trescientos millones de dólares estadounidenses derivados de la exportación de hidrocarburos. Asimismo, se encuentra en curso una nueva oferta de doscientos millones de dólares para completar la oferta de enero y la primera semana de febrero", indicó el BCV en un comunicado. El pasado 15 de enero, la Casa Blanca anunció un acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que valoró en 500 millones de dólares, por el cual EE.UU. comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país suramericano. Cinco días después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que "de los primeros 500 millones", ya habían "ingresado 300 millones".

Delcy Rodríguez anuncia desbloqueo de activos venezolanos en EE.UU. tras diálogo con Trump La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el desbloqueo de activos de su país en Estados Unidos como resultado de los diálogos con el Gobierno del mandatario estadounidense, Donald Trump, e informó de la compra, en la nación norteamericana, de equipos para los hospitales con estos recursos liberados.

Trump asegura que Cuba "está a punto de caer" porque ya no recibe petróleo de Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba "está a punto de caer" porque no recibe petróleo de Venezuela desde que Nicolás Maduro fue depuesto del poder. (Seguir leyendo)

Ucrania afirma que Orbán es una "amenaza" para Hungría y advierte de que responderá a las "hostilidades" El ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Andri Sibiga, ha advertido de que "el periodo de 'ignorancia' diplomática ha concluido" y responderá como se merezca a las manifestaciones "hostiles" que llegan desde el Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, al que ha calificado de "amenaza para su pueblo". "Creo que el primer ministro de Hungría es una amenaza para su pueblo", ha valorado Sibiga con respecto a Viktor Orbán, al que ha acusado de usar la guerra de Ucrania con fines electoralistas, en vísperas de las legislativas del 12 de abril.

EEUU niega que vincule las garantías de seguridad a las cesiones territoriales de Ucrania en el Donbás Estados Unidos ha negado este martes que esté vinculando las garantías de seguridad para el futuro posbélico en Ucrania a las cesiones territoriales que haga Kiev en la región del Donbás, territorio que en su mayoría controla Rusia pero que aspira a ampliar y consolidar en un eventual acuerdo de paz. Fuentes conocedoras del tema explican a Europa Press que Washington "no está forzando a Kiev a realizar ninguna concesión territorial" en el marco de las negociaciones y reiteran que "las garantías de seguridad que negocian Estados Unidos y Ucrania dependen de que haya un acuerdo de paz". "El contenido de dicho acuerdo depende solo de Rusia y Ucrania", insisten las fuentes.

Sheinbaum niega que la interrupción de envío de combustible a Cuba responda a presiones de EEUU La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha negado que la reciente decisión de cancelar un envío de combustible a Cuba responda a presiones externas, sino que se trata de una "decisión soberana" de la petrolera estatal Pemex, en medio del desabastecimiento que sufre la isla, más después de que se haya cortado gran parte del suministro procedente de Venezuela tras la caída del Gobierno de Nicolás Maduro. Sheinbaum ha destacado que esta medida al igual que la de ofrecer combustible a Cuba "por razones humanitarias" es "una decisión soberana" que viene de larga data y ha remarcado el compromiso de México en contra del bloqueO que Estados Unidos viene ejerciendo durante décadas sobre la isla.

EEUU planifica el establecimiento de la CIA en Venezuela para influir en el nuevo escenario político El Gobierno de Estados Unidos trabaja ya en el establecimiento de su presencia en Venezuela, incluyendo elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), para influir en el nuevo escenario político que previsiblemente se abre tras la captura del presidente, Nicolás Maduro, en una suerte de avanzadilla antes de que ambos países retomen relaciones diplomáticas, según publica la cadena CNN en base a información de distintas fuentes. Washington dependerá en gran medida de la CIA para asentarse en Venezuela antes de ratificar su presencia diplomática oficial. "El Departamento de Estado planta la bandera, pero es la CIA quien realmente ejerce la influencia", ha señalado una de estas fuentes a la cadena estadounidense, quien ha detallado que el objetivo es preparar el terreno a través de los primeros contactos informales "que los diplomáticos no pueden tener".

Foro Penal contabiliza 266 excarcelaciones en Venezuela desde la caída de Maduro La ONG venezolana Foro Penal ha contabilizado 266 excarcelaciones de "presos políticos" desde que comenzó la última oleada de liberaciones el pasado 8 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación militar de Estados Unidos en Caracas y los primeros pasos de las autoridades interinas de Delcy Rodríguez. En un mensaje en redes sociales, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, ha confirmado 266 excarcelaciones desde el pasado día 8. "Estamos verificando otras del día de ayer", ha indicado, después de que en la jornada del domingo se produjera más de un centenar de liberaciones.