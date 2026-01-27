Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi

Rusia bombardea infraestructuras ucranianas antes del segundo día de conversaciones de paz en Abu Dabi

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
  2. Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
  3. Los pantanos cordobeses tienen 1.700 hectómetros, la mitad de su capacidad
  4. Tres heridos en un accidente en la A-318 entre Doña Mencía y Zuheros
  5. El Ayuntamiento de Córdoba invertirá más de diez millones en la reforma de casi 40 calles de la ciudad
  6. Fallece Rafael Garrido Siles, gerente de La Flor de Rute y presidente de la asociación empresarial Rute Turismo
  7. Adif localiza una nueva rotura de vía en Córdoba que obliga a limitar la velocidad
  8. El Ayuntamiento de Córdoba cierra los parques tras el aviso amarillo de la Aemet por fuertes vientos

Inmaculada Pérez: «El foro surgió para dar visibilidad al tejido empresarial femenino»

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

Andalucía alcanza un récord histórico de 3,6 millones de ocupados tras sumar 138.000 nuevos trabajadores

El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 27 de enero

MorphoChrome: "pintar con luz", el nuevo sistema del MIT que crea colores sin pigmentos

