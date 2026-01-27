Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Los preparativos para la reapertura del paso de Rafah avanzan todavía sin fecha

El tránsito de camiones con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza prosigue este martes en el paso fronterizo de Rafah, que une Egipto con el enclave palestino, mientras en la zona comienzan a atisbarse los primeros movimientos para la reapertura del cruce anunciado por las autoridades tanto israelíes como palestinas.

Una fuente del ámbito de la seguridad egipcia confirmó a EFE que se están realizando los preparativos necesarios para reabrir el cruce en los próximos días, con el objetivo de permitir el tránsito de personas en ambas direcciones como primer paso en la aplicación del plan de reconstrucción impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La fuente, que pidió el anonimato, indicó que la reapertura oficial se producirá una vez finalizados los arreglos en el lado palestino del cruce, incluidos los accesos y la elaboración de las listas de salidas y regresos, aunque no detalló la fecha exacta en la que se producirá.