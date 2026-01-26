Rutte: "Si alguien piensa que la UE puede defenderse sin EEUU, que siga soñando"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este lunes que una fuerza de defensa de la Unión Europea (UE) se duplicaría con la Alianza, y consideró que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, estaría “encantado” con una iniciativa que “complicaría las cosas” para los aliados.

“Creo que habría mucha duplicación. Le deseo suerte (a la UE) si quiere hacerlo, porque tendrá que encontrar a dos (sic) hombres y mujeres uniformados que se sumarían a lo que ya habría y complicaría las cosas. Creo que a Putin le encantaría. Así que piénsenlo de nuevo”, afirmó Rutte en una comparecencia ante las comisiones de Exteriores y Defensa del Parlamento Europeo.

Rutte se manifestó así en respuesta a preguntas de eurodiputados, sobre la posibilidad de que la UE impulse un ejército europeo en sus esfuerzos por cobrar más autonomía en defensa, especialmente en un momento de tensión con Estados Unidos.

“Debemos centrarnos en complementarnos mutuamente, tal y como estamos haciendo ahora mismo”, dijo Rutte.

Opinó que la OTAN tiene como puntos fuertes el establecimiento de capacidades y el mando y el control, mientras que la UE destaca en lo que respecta a la resiliencia, la base industrial, la regulación y “la búsqueda de formas de obtener los fondos necesarios para financiar nuestra defensa colectiva”.

“Así es como debemos avanzar. El pilar europeo es una expresión un poco vacía, supongo”, indicó en referencia a la creación de una “especie de Fuerza de Defensa Europea”.

Rutte pidió ser “prácticos” y “la única manera de mantener la seguridad de Europa”.

El general de brigada del Ejército rumano Cornel Tonea-Balan inaugura el desfile militar con motivo del Día de la Gran Unión de Rumanía. / ROBERT GHEMENT / EFE

¿Defensa de la UE sin EEUU? "Sigan soñando"

Rutte ha defendido al inquilino de la Casa Blanca esgrimiendo que "está haciendo muchas cosas buenas", ya que, si no hubiera sido por él, los Estados miembro de la OTAN "nunca" habrían aumentado su gasto en defensa hasta el 2% de su PIB.

"¿De verdad creen que España, Italia, Bélgica y Canadá habrían decidido pasar del 1,5% al 2%? ¿Gastarían más ahora en defensa al inicio del año sin el presidente Trump? De ninguna manera, no habría ocurrido. ¿Y de verdad creen que en La Haya habríamos llegado al compromiso del 5% sin el presidente Trump? De ninguna manera", ha sostenido.

Rutte ha insistido en su reivindicación de Trump subrayado que continuará elogiándolo, incluso si así irrita a "muchos", frente a aquellos que piensan que "la Unión Europea o Europa en su conjunto puede defenderse sin Estados Unidos". "Sigan soñando, no pueden, nos necesitamos mutuamente", ha zanjado.

Afganistán

Rutte también se refirió a los comentarios sobre el apoyo de los aliados a Estados Unidos realizados por su presidente, Donald Trump, quien el pasado jueves, en una entrevista en el canal estadounidense Fox News, minimizó su papel en la guerra de Afganistán entre 2001 y 2021, asegurando que sus contingentes permanecieron "un poco alejados de las líneas del frente".

“Lo que le dije al presidente Trump es que el artículo 5 (de la Alianza sobre la defensa colectiva) se utilizó una vez después del 11S, cuando, por supuesto, Estados Unidos estaba siendo atacado”, señaló Rutte.

También dijo haber subrayado a Trump que “muchos países no estadounidenses, miembros de la OTAN, pero también socios como Australia, han ayudado en Afganistán, y que por cada dos soldados estadounidenses que pagaron el precio más alto, un soldado de un aliado o socio, un aliado de la OTAN o un país socio, no regresó a casa”.

“Sé que Estados Unidos aprecia enormemente todos los esfuerzos que se están realizando en Afganistán y reconoce el hecho de que hubo muchas bajas, no solo estadounidenses, sino también, como he dicho, de aliados y socios de la OTAN”, destacó.

Soldados en el puerto de Nuuk, Groenlandia. / Mads Claus Rasmussen / EFE

Groenlandia

Rutte aseguro que hay “dos líneas de trabajo” para el futuro de Groenlandia. Una supone que “la OTAN asuma colectivamente una mayor responsabilidad en la defensa del Ártico” para “evitar colectivamente que los rusos y los chinos tengan más acceso a la región ártica y se conviertan también en una amenaza militar, en un adversario más en esa zona” y “evitar que también accedan a la economía”.

La segunda implica trilateralmente a nivel industrial a Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos y, según dijo, en ella no participa la OTAN.

Noticias relacionadas

Sobre la tensión entre EE. UU. y el resto de aliados, Rutte aseguró que “nuestra fortaleza reside en nuestras diferencias políticas”.