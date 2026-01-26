Iván Cepeda, el candidato de izquierdas, aparece como favorito en las presidenciales colombianas, pero debe sortear el factor Trump

Gustavo Petro visitará a Donald Trump el próximo 3 de enero, después de una serie de encontronazos virtuales que presagiaban tormentas que iban más allá de las palabras. El hundimiento de lanchas en el Pacífico y el fantasma de una intervención militar como la de Venezuela cedió paso a una conversación telefónica promovida por Bogotá que permitió apaciguar los ánimos. La inédita presión del magnate republicano apuntaba, según los analistas, a condicionar políticamente a una Colombia que el 31 mayo tiene su primer turno electoral para el recambio de presidente. En principio, el efecto parece no haber tenido el efecto esperado por los trumpistas colombianos. El senador de izquierdas Iván Cepeda aparece como contundente favorito en una carrera donde el espectro conservador no ha encontrado un liderazgo aglutinante. De acuerdo con el reciente sondeo de Guarumo y Ecoanalítica, tiene una intención de voto cercana al 34%. El ultraderechista Abelardo de la Espriella es el escolta de Cepeda, aunque a una distancia considerable de 14 puntos. El tercer lugar lo disputan el centrista y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, y la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, muy lejos de los principales competidores. En una segunda vuelta, el 21 de julio, Cepeda se impondría a De la Espriella por una diferencia de seis puntos y con un 39% de los sufragios. El Centro Nacional de Consultoría divulgó el domingo su propia encuesta en la que el heredero de Petro también figura como el candidato con mayores posibilidades de acceder al Palacio Nariño.

El camino de la consagración presidencial es largo y sinuoso en Colombia. Lo mismo sucede con la construcción del poder político. El 8 de marzo tienen lugar las elecciones legislativas que determinarán la fortaleza del futuro mandatario en el Congreso. Ese mismo día tendrán lugar las consultas inter partidistas entre espacios políticos con similares afinidades. Cepeda, quien había ganado la primaria de la izquierda el pasado 26 de octubre quiere competir con otros sectores de centroizquierda, Roy Barreras y el exgobernador de Nariño Camilo Romero, a los efectos de consensuar un aspirante común del sector progresista. Lo mismo harán la mayoría de los abanderados de la derecha, que este domingo tuvieron un debate. La precandidata presidencial, Vicky Dávila, hizo un llamado a Trump para establecer una alianza que permita capturar a los principales cabecillas de las estructuras criminales en Colombia. Dávila le pidió formalmente al multimillonario un fondo de recompensas "millonarias y jugosas" como las que se establecieron con Nicolás Maduro antes de su secuestro el 3 de enero. Por su parte, De la Espriella le pidió al secretario de Estado, Marco Rubio, que Trump le exija "con firmeza" a Petro "plenas garantías para la democracia colombiana".

Inestabilidad de las opiniones

Invocar al presidente de Estados Unidos y su poder, capaz de torcer voluntades electorales, como ha sucedido en Argentina y Honduras, en 2025, se ha constituido en un hecho común antes de que se largue la campaña en Colombia. Al comentar las recientes encuestas, César Caballero, gerente de Cifras & Conceptos, recordó que apenas representan una "foto" del momento y pueden cambiar significativamente en poco tiempo. Una de las causas de una alteración de las proyecciones podría ser precisamente la eventual intención de Trump de terciar en los comicios a favor de un candidato más favorable a los intereses de Washington.

La recomendación de Gaviria

En este contexto prepara Petro su viaje a la capital norteamericana. La cita con su colega de EEUU tiene algunos temas ya prefijados como el narcotráfico. En la conversación telefónica que mantuvieron semanas atrás y que permitió desactivar las tensiones, el presidente colombiano le reiteró a su interlocutor las cifras que permitieron la disminución del sembrado de coca y cómo habían aumentado las incautaciones: 1000 toneladas en 2024 y una cifra mayor en 2025. Habló de los 700 extraditados a Estados Unidos y la sustitución de cultivos voluntaria. "Y le dije: muchos políticos que han llegado al Estado de La Florida tienen relaciones con el narcotráfico".

El expresidente César Gaviria le sugirió este lunes a Petro que intente ante Trump profundizar la dirección emprendida a partir de esa plática. A través de una carta, Gaviria destacó la necesidad de no desarrollar frente al magnate "una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal" frente a su anfitrión, sino de "representar a la Nación en su conjunto". La reunión del 3 de febrero tiene, según Gaviria, "una importancia excepcional" y, ante cualquier desliz, "Trump no dudará en presionarlo (a Petro) " nada menos que en un año electoral. A partir de ese razonamiento el exmandatario dijo que "la prioridad estratégica debe ser clara: rehabilitar la confianza" con el principal socioeconómico, "evitando confrontaciones innecesarias y privilegiar resultados concretos y expresamente buscados". Petro debe "garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EEUU", una manera elegante de aludir a China. El visitante también debe relegar "lo ideológico a un segundo plano" al conversar sobre el caso venezolano.

Cepeda también ha comenzado a escuchar recomendaciones a la hora de referirse a sus eventuales relaciones con Estados Unidos. No faltan los observadores que detectan un techo en su crecimiento y que le costará capturar las adhesiones del centro en el momento de la gran definición.