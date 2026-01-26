Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania reivindica la autoría de un ataque con drones contra una refinería en Rusia

Ucrania ha reivindicado este lunes la autoría de un ataque con drones contra una refinería situada en la región rusa de Krasnodar, después de que las autoridades locales confirmaran el derribo de varios aparatos aéreos no tripulados en la zona.

El responsable del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Andri Kovalenko, ha apuntado en un breve comunicado que "ha habido un ataque contra la refinería en Slaviansk-on-Kuban, en Krasnodar", sin más detalles al respecto.

Las autoridades de Krasnodar han afirmado que "fragmentos de drones" han impactado en "dos empresas", donde "los bomberos trabajan para extinguir las llamas", y en tres casas, antes de denunciar que al menos una persona ha resultado herida a causa de estos ataques.