Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

El Gobierno de Hamás en Gaza llama a sus empleados a cooperar con el nuevo comité palestino

El Gobierno de Hamás en Gaza llamó a todos sus trabajadores, tanto civiles como militares, a cooperar plenamente y facilitar las tareas del recién constituido Comité Nacional para la Administración de Gaza, el órgano formado por palestinos que gestionará el día a día de la Franja de acuerdo al alto el fuego. En una circular dirigida a todos los empleados de ministerios e instituciones gubernamentales, a la que tuvo acceso EFE, se les pide que "demuestren plena cooperación, faciliten las tareas del Comité Nacional y continúen brindando servicios en todos los sectores civiles y de seguridad". "Trabajaremos para garantizar una transición fluida de todos los aspectos de la labor gubernamental, facilitar las tareas del Comité Nacional, apoyarlo y empoderarlo para que cumpla con sus responsabilidades e iniciar una nueva etapa de entrega al servicio de nuestro paciente pueblo", dice la circular. Y cita un extracto del Corán, que afirma: "Cooperen con la rectitud y la piedad, y no cooperen con el pecado ni la agresión".

En el documento, firmado ayer domingo, se expone que el pueblo gazatí está viviendo una "nueva fase" y que la reconstrucción de sus hogares, la gestión de sus asuntos internos y la administración del territorio son "derechos fundamentales garantizados por la ley divina y el derecho internacional".