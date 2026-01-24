EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Migrantes repatriados Un total de 182 migrantes venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación proveniente de Arizona, Estados Unidos, informó este viernes el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria. En sus redes sociales, Vuelta a la Patria detalló que, del total de retornados, 149 son hombres, 23 son mujeres y 10 son niños, quienes regresaron en el cuarto vuelo de este año desde la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores, el pasado 3 de enero en Caracas.

Delcy Rodríguez cifra en 626 los excarcelados y pide a Alto Comisionado de ONU verificar La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este viernes que 626 personas han sido excarceladas hasta el momento en el país, y anunció que llamará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, para que verifique la lista de los liberados, en medio de los señalamientos de familiares y ONG. "Al día de hoy ya han sido excarceladas 626 personas privadas de libertad", dijo durante una reunión con parte de su gabinete y representantes de la sociedad civil en el palacio presidencial de Miraflores.NLa mandataria rechazó los señalamientos de ONG y familiares contra el proceso de excarcelaciones que fue anunciado el pasado 8 de enero por su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Delcy Rodríguez propone convocar "verdadero diálogo político" que incluya a la oposición La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un "verdadero diálogo político" que incluya tanto a sectores políticos "coincidentes" como "divergentes", una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. "Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país", dijo Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, pidió que ese diálogo tenga "resultados concretos, inmediatos" y que sea venezolano, es decir, explicó, que "no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid". "Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela", agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Venezuela acusa a EEUU de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas" El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha acusado este viernes al Gobierno de Estados Unidos de convertir el país en un "laboratorio para el uso de armas" a raíz del ataque perpetrado a principios de enero y que se saldó con la captura del presidente, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores, además de decenas de fallecidos. Así, ha asegurado que el país "fue víctima de un bombardeo sistemático" el pasado 3 de enero, el cual fue perpetrado por el país norteamericano "con la ayuda de la Inteligencia Artificial del más alto nivel visto nunca en todo el planeta", según ha recogido el diario venezolano 'El Universal'.

Venezuela cifra en "más de 400" los presos excarcelados y niega lentitud en el proceso Las autoridades de Venezuela han rechazado las acusaciones sobre una supuesta lentitud en el proceso de excarcelación de presos políticos y ha manifestado que hasta el momento han sido liberadas "más de 400" personas, si bien la organización no gubernamental Foro Penal da una cifra apenas superior a 150 liberados. "Desmiento cualquier campaña contraria a esta acción del Estado venezolano, vinculante a las excarcelaciones", ha dicho el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien ha criticado además lo que describe como cifras falsas sobre un número de liberaciones menor que el anunciado por Caracas.

Delcy Rodríguez defiende la reforma de la ley de hidrocarburos para mayor soberanía energética e inversiones La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha defendido este jueves la reforma a la ley de hidrocarburos aprobada por la Asamblea Nacional que abre la explotación petrolera al sector privado, alegando que persigue "fortalecer la soberanía energética (y) atraer inversiones", en medio del acercamiento político con Estados Unidos tras el ataque de este país a Caracas que se saldó con más de un centenar de muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. "Junto a los funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos, hacemos seguimiento al debate sano y necesario en la Asamblea Nacional sobre la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos", ha manifestado la mandataria interina en redes sociales.

Delcy Rodríguez sustituye a parte de la cúpula militar venezolana Cada movimiento o gesto de la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se destaca en una Venezuela en la que todo parece seguir igual, salvo el detalle de que Nicolás Maduro ha sido "secuestrado" y se encuentra en una cárcel de Nueva York. Rodríguez destituyó este jueves al menos una docena de cambios en el mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que hasta el 3 de enero cantaba loas a su unidad "monolítica". Se han renovado los comandantes de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) y las Regiones de Defensa Integral (Redi), según dio a conocer el comandante estratégico operacional de esa institución, el general Domingo Hernández Lárez. Sus nuevos integrantes son el general de división Miguel Chacín Socorro, el general Pablo Lizano Colmenter al frente de la Redi de Los Andes, que abarca los estados de Mérida, Táchira y Trujillo, y el mayor general Erasmo Ramos Iriza, en calidad de comandante de la Redi Oriental, que comprende los estados costeros de Anzoátegui, Monagas y Sucre. No se explicaron oficialmente las razones de los cambios que también involucran a la Marina de Guerra. El vicealmirante Juan Solórzano Araujo fue designado comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Oriental mientras que el también vicealmirante Uldren Gedde Díaz quedará a cargo de la Zona Operativa de Defensa Integral Marítima e Insular Occidental. Leer más

Venezuela libera al yerno del líder opositor Edmundo González tras más de un año en prisión Las autoridades de Venezuela han liberado en las últimas horas a Rafael Tudares, yerno del líder opositor y candidato en 2024 a la Presidencia del país sudamericano, según ha confirmado su esposa, Mariana González de Tudares, quien ha denunciado de nuevo la "injusta detención arbitraria" de su marido durante poco más de un año. "Cumplo con informar que, luego de 380 días de una injusta detención arbitraria y, de haber padecido, durante más de un año, una inhumana situación de desaparición forzada, mi esposo Rafael Tudares Bracho ha regresado a casa esta madrugada", ha dicho González de Tudares en un mensaje publicado en redes sociales.

Ucrania confirma la liberación de tres de sus ciudadanos "detenidos ilegalmente" en Venezuela El Gobierno de Ucrania ha confirmado este jueves que Venezuela ha liberado a tres ucranianos "detenidos ilegalmente", en el marco del proceso de excarcelaciones acometido por las autoridades a raíz del ataque perpetrado el 3 de enero por Estados Unidos contra el país sudamericano, que se saldó con la captura de su presidente, Nicolás Maduro. "Tres ucranianos que estaban detenidos ilegalmente en Venezuela han sido liberados. Se encuentran a salvo y en camino a reunirse con sus familias", ha señalado el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, en un mensaje publicado en redes sociales.