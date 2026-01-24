Estados Unidos
EEUU destruye un nuevo bote en el Pacífico supuestamente ligado al narcotráfico
Dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió
Estados Unidos destruyó este viernes un nuevo bote supuestamente operado por organizaciones ligadas al narcotráfico en el Pacífico, ataque en el que dos personas fueron asesinadas y una tercera sobrevivió.
El Comando Sur de Estados Unidos fue el encargado de ejecutar la nueva misión del plan Lanza del Sur y anunció el resultado del operativo en su cuenta de X junto a un video.
Asimismo, detalló que tuvo que activar el sistema de búsqueda y rescate para localizar al sobreviviente.
Este es al menos el segundo ataque en aguas internacionales desde el 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó en Caracas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en total suman más de 35 ataques de este tipo contra embarcaciones desde agosto de 2025.
El Comando Sur ha asesinado a más de 110 personas durante estos ataques, mismos que han provocado críticas en el país norteamericano y la comunidad internacional por el uso de la fuerza militar bajo la Administración del presidente, Donald Trump.
