Centro Asia
Al menos 61 muertos y 110 heridos por el temporal de frío en Afganistán
Al menos 61 personas han muerto y 110 más han resultado heridas, muchas de ellas menores de edad, debido al temporal de frío y lluvia que está azotando varias regiones de Afganistán, según ha informado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán (NDMA, por sus siglas en inglés).
El balance se corresponde con los fallecidos entre el miércoles y el jueves, según ha indicado el organismo oficial afgano en un comunicado publicado este sábado en redes sociales. Además hay 458 viviendas destruidas completa o parcialmente, según la NDMA, que advierte de que se trata de cifras preliminares y que hay revisiones en marcha en varias provincias.
"Las intensas lluvias y las nevadas han provocado una avalancha mortal en la provincia de Nuristán y en otras zonas se han hundido cubiertas y provocado accidentes de tráfico", ha explicado por su parte la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) en un comunicado.
La OCHA destaca que la de Afganistán es una de las crisis humanitarias "más grandes del mundo", con casi 22 millones de personas necesitadas de asistencia, más de dos de cada cinco habitantes del país.
Así, recuerda que ha hecho un llamamiento para recibir 1.700 millones de dólares (unos 1.440 millones de euros) para atender a 17,5 millones de personas.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes