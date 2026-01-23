El plan anunciado por Trump para reconstruir Gaza borra los restos de su identidad y su herencia cultural

No le han dejado ni el nombre. Ya no es Gaza sino "Nueva Gaza" y, del resto, ni rastro. Este jueves el equipo de Donald Trump anunció en Davos su "plan maestro" para reconstruir la Franja, arrasada durante más de dos años de bombardeos indiscriminados de Israel, una campaña militar descrita como un "genocidio" por las principales organizaciones de derechos humanos y el grueso de los expertos en la materia. El plan presentado por Jared Kushner, el yerno del presidente, se ajusta mucho a la "Riviera de Oriente Próximo" vendida en su día por el estadounidense. Edificios futuristas, centros de datos, resorts playeros, plantas energéticas y redes ferroviarias. De lo que no hay rastro alguno es de la antigua fisonomía de Gaza o de sus bazares, mezquitas, iglesias, edificios históricos y el resto de su herencia cultural. El "genocidio" israelí destruyó Gaza y, de llevarse a cabo, la reconstrucción de Estados Unidos borrará su memoria.

No tendría por qué ser necesariamente así, por más que el 83% de sus edificios o el grueso de su patrimonio haya sido destruido, según Naciones Unidas. Después de que los nazis destruyeran Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades polacas y su ciudadanía hicieron de su reconstrucción una misión nacional para tratar de recuperar lo que Hitler había tratado de borrar. Su centro histórico, en particular, trató de reconstruirse con fidelidad al que había existido en las décadas previas al inicio de la invasión alemana. Algo parecido a lo que hicieron los franceses dentro de las murallas de Saint-Malo o incluso los alemanes en parte del centro histórico de Dresde, la zona de Neumarkt.

Junto a Berlín, Londres, Hamburgo o Colonia aquellas fueron las ciudades más bombardeadas durante la contienda. Ya fuera por los nazis o por los aliados en la fase final de la guerra. Pero ninguna de aquellas campañas supera a la infligida sobre Gaza, uno de los territorios más empobrecidos del mundo tras 56 años de ocupación militar israelí y otros 17 años de bloqueo cuando Hamás lanzó su ataque sobre el sur de Israel, en el que murieron 1.150 personas.

90.000 toneladas de plomo sobre Gaza

Al presentar su plan, Kushner reveló que sobre la Franja — que vive técnicamente bajo un alto el fuego desde octubre— se lanzaron 90.000 toneladas de municiones. Eso equivale a 140 veces el tonelaje descargado sobre Varsovia, 25 veces el de Dresde y casi cinco el de Londres. Muchas de esas armas eran estadounidenses y, ahora los mismos coperpetradores de su destrucción no solo han tomado el control del territorio, sino que quieren liderar su reconstrucción. Un plan llamado también a engordar los bolsillos de Trump y su círculo más cercano, una constante desde que regresó a la presidencia.

"Estamos comprometidos a asegurar que Gaza se desmilitariza y es hermosamente reconstruida", dijo Trump el jueves en Davos tras constituir la llamada "Junta de Paz", el ente jurídico que se sacó de la manga para añadir la Franja a su lista de propiedades con el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. (Solo China y Rusia se abstuvieron). "Esta es una ubicación excelente, miren esta ubicación en el mar, miren esta hermosa propiedad: lo que podría ser para tanta gente, será grandioso, la gente que vive tan mal vivirá tan bien", dijo sin ningún rubor tras referirse al lugar donde 70.000 personas han muerto y 170.000 han resultado heridas.

DAVOS, 22/01/2026.- Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, presentó este jueves en Davos (Suiza) la nueva fase del plan de paz para Gaza y dijo que sin la desmilitarización de Hamás no podrá haber reconstrucción en ese enclave palestino. El yerno y consejero de Trump expuso en la ceremonia de inauguración de esa entidad una serie de diapositivas mostrando el plan maestro que la Administración estadounidense propone para Gaza, que empieza por la ciudad de Rafah (sur), y los principios que deberían regir el proceso de desmilitarización. EFE/ Emilia Pérez / Emilia Pérez / EFE

"Oportunidades increíbles de inversión"

Kushner sostuvo que el plan "es realizable" y ya se ha hecho en otros lugares de Oriente Próximo. Y si bien no aportó demasiados detalles, aseguró que espera una inversión cercana a los 25.000 millones de dólares. "Para el sector privado habrá oportunidades increíbles de inversión. Ya sé que es un poco arriesgado invertir en un lugar así, pero necesitamos que vengáis y tengáis confianza", añadió el yerno y estrecho colaborador de Trump, que ha aprovechado el parentesco para hacer grandes negocios, particularmente en el Golfo Pérsico.

Para los palestinos, estos planes estadounidenses resultan familiares. Después de que 750.000 palestinos fueran expulsados de sus hogares o huyeran ante el avance de las tropas israelíes en la guerra de 1948, a Israel se le planteó la disyuntiva de qué hacer con los cerca de 500 pueblos y aldeas árabes recién conquistadas. Sus líderes no querían que los palestinos pudieran regresar o siquiera reclamarlas en el futuro, de modo que optaron por borrarlas literalmente del mapa. Muchas fueron dinamitadas. Otras, sepultadas bajo aparcamientos o reservas naturales. Esencialmente borró su memoria, lo mismo que Trump y los suyos quieren hacer ahora en Gaza.