Zelenski anuncia negociaciones trilaterales inmediatas con EEUU y Rusia en Emiratos

Tras casi cuatro años de guerra, el cese de las hostilidades en Ucrania podría estar, por vez primera, al alcance de la mano. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalmente ha viajado al Foro mundial de Davos, pese a que inicialmente había descartado su participación, y ha anunciado la celebración de negociaciones trilaterales con Rusia y EEUU esta misma semana en los Emiratos Árabes Unidos. El mandatario kievita, quien este jueves por la tarde se ha reunido con el presidente Donald Trump, ha aprovechado la tribuna en el balneario suizo para criticar a Europa por lo que considera como inacción ante los bombardeos rusos contra la infraestructura eléctrica de su país, que han dejado sin calefacción a millones de personas en pleno invierno.

"Mañana y pasado mañana tendremos una reunión trilateral; esto es mejor que no tener ningún trabajo", ha anunciado el jefe del Estado ucraniano, precisando que representantes ucranianos y rusos se sentarán en la misma mesa. En su intervención, ha querido enfatizar que su país está dispuesto a asumir compromisos y que la parte rusa debía adoptar la misma actitud. Admitiendo las actuales dificultades de su país, ha querido recordar que su enemigo ruso "también" está atravesando una sitiuación complicada, lo que en su opinión podría 'mejorar' la disposición del Kremlin a negociar, que hasta ahora planteaba condiciones, como cesiones territoriales o límites en el tamaño de su Ejército, que para Kiev y la UE equivalían a una rendición 'de facto'. Los negociadores estadounidenses Steven Witkoff y Jared Kushner, quienes este jueves por la noche tenían previsto reunirse con el presidente Vladímir Putin, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar "temas militares y de "prosperidad".

Críticas a Europa

El jefe del Estado ucraniano no ha escatimado críticas a sus aliados europeos, por su inacción respecto a la crisis energética que vive su país, permitiendo que la polémica respecto al futuro de Groenlandia centrara su atención y les distrajera de los esfuerzos de llevar la paz al país invadido, entre el alborozo y los jaleos de miembros de la élite rusa y de los principales propagandistas televisivos del Kremlin. ""La respuesta no se limita a las amenazas que existen o que pueden aparecer. Cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo. Todo el mundo centró su atención en Groenlandia y está claro que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto", ha proclamado, al tiempo que ha pedido celeridad en la toma de decisiones porque los cambios en el orden mundial están siendo vertiginosos.

Escasos detalles emergieron de la reunión entre el presidente Trump y Zelenski. Al término del encuentro, el líder de la Casa Blanca se ha limitado a hacer una valoración positiva y a constatar que, según su apreciación, todas las partes en conflicto estaban buscando el cese de hostilidades. "Tuve una reunión muy buena con Zelenski. Todo el mundo quiere que la guerra termine",- ha repetido, en una intervención en la que ha cifrado en 30.000 personas, sobre todo soldados, el número de fallecidos. "Es realmente una guerra que tiene que acabar", ha recalcado. A decir de las filtraciones sobre el contenido de las negociaciones, se han hecho "grandes progresos" y tan solo queda "un punto" para resolver, ha declarado el propio Witkoff.