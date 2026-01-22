Cita en Davos
Trump vuelve a llamar la atención a España por no alcanzar el 5% de gasto en Defensa
El presidente de EEUU ha apuntado que su homólogo español, Pedro Sánchez, pretende "aprovecharse"
EP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que tendrá que hablar con España para que eleve el presupuesto militar, después de recalcar que es el único país de la OTAN que no se ha comprometido a gastar más en Defensa. En una intervención ante el Foro Económico Mundial de Davos para presentar la Junta de Paz para Gaza, Trump ha hecho repaso a los logros internacionales en el primer año de su segundo mandato, incluyendo el acuerdo de la cumbre de La Haya por el que los aliados se comprometieron a dedicar el 5% a gasto militar.
"Conseguí compromisos de prácticamente todos los aliados de la OTAN para aumentar su gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Todos menos España. No sé qué está pasando con España", ha señalado.
Trump se ha preguntado sobre la posición del Gobierno de Pedro Sánchez, sugiriendo que quiere "aprovecharse". "No sé por qué. Vamos a tener que hablar con España", ha indicado, en referencia a la posición de España.
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz