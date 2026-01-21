El equipo DOGE de Elon Musk podría haber usado ilegalmente datos de los ciudadanos para "anular los resultados electorales" en Estados Unidos

Dos miembros del mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), el polémico proyecto de recortes públicos en Estados Unidos encabezado por Elon Musk, podrían haber utilizado de forma indebida datos de la Seguridad Social de los ciudadanos para "anular los resultados electorales en determinados estados".

El Departamento de Justicia ha revelado que se trata de dos empleados de DOGE incrustados en la administración de la Seguridad Social que firmaron un acuerdo con un grupo de presión que busca bloquear el proceso democrático en el país y que habrían extraído datos personales de los votantes para compararlos con los censos electorales estatales.

Según informa POLITICO, Elizabeth Shapiro, alta funcionaria del Departamento de Justicia, informó por primera vez de esta maniobra en documentos judiciales de los juicios por ese acceso ilícito. La administración de la Seguridad Social remitió a ambos empleados por una posible violación de la Ley Hatch, que prohíbe a los miembros del Gobierno utilizar sus cargos con fines políticos.

Manifestación contra el DOGE en Washington / WILL OLIVER / EFE

Shapiro también reveló que Steve Davis, asesor principal de Musk, accedió a un correo electrónico que adjuntaba un archivo protegido con contraseña que contenía información privada de unas 1.000 personas registradas en los sistemas de la Seguridad Social, si bien no está claro si accedió a esos datos. La administración de la Seguridad Social mantiene que DOGE "nunca tuvo acceso a los sistemas de registro" de la agencia, pero matiza que es posible que algunos de esos datos se enviaran al aliado del magnate tecnológico.

