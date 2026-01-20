EEUU
Un tiroteo “sin sentido” deja a tres turistas muertos en el centro de Florida
El autor es un hombre con antecedentes de violencia, según informaron las familias de las víctimas
EFE
Tres turistas estadounidenses murieron en el centro de Florida (EEUU), mientras iban a un festival de coches, por un tiroteo "sin sentido" cometido por un hombre con antecedentes de violencia, según informaron este martes las familias de las víctimas.
Las autoridades del Condado de Osceola, que colinda con Orlando, informaron del arresto de Ahmad Jihad Bojeh, de 29 años, por el presunto triple homicidio de los hombres, identificados por sus familias como Robert Kraft, de Michigan, Douglas Kraft y James Puchan, de Ohio.
Las víctimas iban al Mecum Auctions de la ciudad de Kissimmee, una de las mayores subastas para coleccionistas de coches, cuando tuvieron un problema con su vehículo alquilado y, mientras esperaban ayuda, el sospechoso supuestamente se acercó a dispararles, según el relato de la familia.
"No hubo interacciones conocidas entre el hombre y este individuo antes del hecho; se aproximó a ellos y los asesinó sin sentido. Este fue un acto al azar, trágico. Estos tres maravillosos hombres no merecían esto", indicó un pronunciamiento conjunto de las familias.
La Oficina del Alguacil del Condado de Osceola informó del "rápido" arresto de Ahmad Jihad Bojeh tras hallar el sábado los tres cadáveres con heridas de bala en una residencia en la zona de Indian Point, donde los hombres habían alquilado un apartamento de corta estancia.
"No hay ninguna amenaza a la comunidad, pues los oficiales del Condado de Osceola aprehendieron al sospechoso responsable de estos asesinatos horribles y sin sentido", declaró el oficial judicial Christopher Blackmon.
Las autoridades no han informado sobre el motivo del ataque, pero medios locales señalaron que la policía ya había detenido a Bojeh en 2021 tras un tiroteo en una tienda de una gasolinera, donde presuntamente disparó de forma aleatoria contra varios vehículos, dejando una persona herida.
No obstante, quedó en libertad al alegar “locura temporal”.
Las familias de los fallecidos también omitieron más detalles, aunque agradecieron el trabajo de las autoridades locales.
"Nuestras familias quedaron con una pérdida inimaginable e inesperada que no puede ponerse en palabras. Pedimos privacidad, oraciones y respeto mientras estamos de luto y empezamos a procesar esta tragedia", expresó su comunicado.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Descarrilan dos trenes en Adamuz: ascienden a 21 los fallecidos
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: 'Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón