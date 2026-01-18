Alemania retira a sus soldados de Groenlandia, de acuerdo a lo previsto para su misión exploratoria

El equipo de 15 oficiales alemanes de la misión exploratoria en Groenlandia ha abandonado este domingo la isla ártica en dirección a Copenhague, tras dar por completado su cometido. "La exploración terminó de acuerdo a lo previsto y sus resultados se analizarán en Alemania", ha informado un portavoz del comando, según recoge la agencia Reuters. "La misión no se ha interrumpido. La exploración ha discurrido de acuerdo a los objetivos marcados", añade esta fuente.

El equipo de militares alemanes había llegado a la isla ártica el viernes, como parte de la misión coordinada por Dinamarca y en la que intervienen otros grupos de oficiales procedentes de Francia, Suecia, Noruega y Finlandia, entre otros aliados europeos. El propósito de este despliegue es evaluar la situación en la isla de cara a unas hipotéticas futuras maniobras.

El gobierno danés anunció un aumento de su presencia militar de la isla, en coordinación con aliados europeos de la OTAN y coincidiendo con la reunión en Washington entre los titulares de Exteriores de EEUU, Dinamarca y Groenlandia. La reunión terminó sin otro acuerdo que la decisión de crear un grupo de trabajo para abordar la situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su propósito de anexionarse la isla ártica. Tanto Dinamarca como el territorio autónomo groenlandés rechazan cualquier propuesta de 'adquisión' de la isla.

La retirada de los soldados alemanes se produce un día después de que Trump amenazara con aranceles a los países que desplazaron militares a Groenlandia. Esta coincidencia hizo que inicialmente se interpretara en algunos medios alemanes como una reacción a las presiones del presidente de EEUU.

Casi en paralelo a las especulaciones sobre un vínculo entre la retirada y los aranceles, el gobierno del canciller Friedrich Merz difundió el comunicado, suscrito por los ocho socios europeos que han enviado sus oficiales a Groenlandia, en que ratifican su "plena solidaridad" con Dinamarca. Señala el texto que el operativo militar no es una "amenaza para nadie" y destaca que, en tanto que miembros de la OTAN, "estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico".

En el operativo coordinado por Dinamarca, denominado "Arctic Endurance", participan en total una treintena de militares de Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido, además de daneses.

Las últimas maniobras de amplio espectro realizadas por aliados de la OTAN en Groenlandia tuvieron lugar el pasado septiembre. Participaron en ellas unos 550 soldados de cuatro países miembros de la Alianza --Francia, Noruega, Suecia y Alemania--, además de Dinamarca.