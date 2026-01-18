Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos en Ucrania en ataques nocturnos rusos con drones

Al menos dos personas han muerto y decenas más han resultado heridas durante la pasada noche en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Jemelnitski y Odesa en más de 200 ataques de drones rusos, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Decenas de personas han resultado heridas, incluido un menor. Hasta ahora se sabe de dos personas muertas. Mis condolencias para sus familias y seres queridos", ha publicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.