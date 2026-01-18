Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cita electoral

El candidato socialista, António José Seguro, y el ultraderechista, André Ventura, irán a la segunda vuelta en las presidenciales de Portugal

El candidato socialista ha sido el candidato más votado, seguido de André Ventura, del partido de extrema derecha Chega

El candidato presidencial socialista portugués, António José Seguro

El candidato presidencial socialista portugués, António José Seguro / Europa Press/Contacto/Diogo Baptista

EFE

El exministro y exlíder socialista António José Seguro y el dirigente ultraderechista André Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en la segunda vuelta, el próximo 8 de febrero, con el 92,61 % de los votos escrutados en la primera ronda electoral disputada este domingo.

Según el escrutinio, Seguro obtiene el 30,53% de los sufragios, seguido de Ventura, con el 24,59%. Por detrás de ellos queda en tercer lugar, con el 15,04 % de los sufragios, el eurodiputado liberal João Cotrim de Figueiredo, seguido del comentarista conservador y exministro Luís Marques Mendes, y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo.

Más de 11 millones de portugueses estaban convocados a las urnas durante esta jornada, de los cuales más de 1,7 millones residen en el extranjero, para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa, tras 10 años en la Jefatura de Estado.

La afluencia hasta las 16.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo fue del 45,51 %, una cifra que supera la participación total en los últimos comicios celebrados de este tipo, en 2021, que fue del 39,24 %.

El presidente en Portugal tiene la función de árbitro y fiscalizador de la vida política, y no tiene prerrogativas ejecutivas. Entre otros poderes puede vetar leyes, disolver el Parlamento y convocar elecciones

