Bruselas advierte de que los aranceles de Trump por Groenlandia podrían provocar una "peligrosa espiral"

Los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla "podrían provocar una peligrosa espiral descendente", advirtieron este sábado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Consejo Europeo, António Costa.

"Los aranceles socavarían las relaciones transatlánticas y podrían provocar una peligrosa espiral descendente. Europa seguirá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía", dijeron ambos líderes europeos a través de un comunicado conjunto compartido en redes sociales.

Von der Leyen y Costa insistieron en su defensa de la integridad territorial y la soberanía como principios fundamentales del derecho internacional y subrayaron su "interés transatlántico común en la paz y la seguridad en el Ártico, también a través de la OTAN".

"El ejercicio (militar) danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de reforzar la seguridad en el Ártico y no supone ninguna amenaza para nadie", aseguraron.

Asimismo, señalaron que "el diálogo sigue siendo esencial" y se comprometieron a "seguir avanzando en el proceso iniciado la semana pasada entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos".

Macron carga contra unas amenazas "inaceptables"

Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió de que "las amenazas arancelarias son inaceptables", en respuesta a las medidas anunciadas por Trump, y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran".

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si estas se confirmaran. Sabremos hacer respetar la soberanía europea", declaró el mandatario francés, en un mensaje en 'X' y en el que no cita explícitamente ni a Trump ni a Estados Unidos.

Macron adelantó que se reunirá con el resto de líderes europeos, sin concretar cuándo, en un intento de mostrar firmeza por parte de la UE ante el anuncio de Trump de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, región que el presidente estadounidense desea anexionarse.

"Ninguna intimidación ni amenaza podrá influir en nosotros, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo cuando nos enfrentemos a situaciones de este tipo", alertó el presidente francés.

El mandatario recordó que Francia está "comprometida con la soberanía y la independencia de las naciones, tanto en Europa como en otros lugares". "Esto rige nuestras decisiones -agregó-. Es lo que fundamenta nuestro apego a las Naciones Unidas y a su Carta".

Macron dijo que se cristaliza ese apego en la construcción de "una coalición de voluntarios para una paz sólida y duradera" en Ucrania y en la participación en un ejercicio militar en Groenlandia organizado por Dinamarca. "Lo asumimos. También porque de ello depende la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa", cerró.

Starmer censura una decisión "completamente errónea"

Por su parte, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, tildó de "completamente errónea" la decisión del presidente estadounidense. "Aplicar aranceles a aliados por los aliados por buscar la seguridad colectiva de los aliados de la OTAN es completamente erróneo", afirmó este sábado el mandatario británico en un comunicado difundido por su oficina de Downing Street.

En esa línea, Starmer dijo que tratarían el tema "directamente con la Administración estadounidense".

El jefe del Gobierno británico volvió a dejar claro que la posición británica sobre Groenlandia sigue siendo firme: "Es parte del Reino de Dinamarca y su futuro es un asunto para los groenlandeses y los daneses". "Hemos dejado también claro que la seguridad del Ártico importa a toda la OTAN y todos sus aliados deben hacer más juntos para abordar la amenaza rusa en diferentes partes del Ártico", continuó.

Asimismo, el ministro de Exteriores de Países Bajos, David van Weel, aseguró que se mantienen en contacto con Bruselas para coordinar una respuesta. "Los Países Bajos están en estrecho contacto con la (Comisión Europea) y sus socios para dar una respuesta", dijo el ministro neerlandés en redes sociales, añadiendo que "las maniobras militares relacionadas con los ejercicios en Groenlandia tienen por objeto contribuir a la seguridad en la región ártica".