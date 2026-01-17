Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Empresarios ucranianos resisten los masivos apagones provocados por ataques rusos

Los cortes de energía prolongados e impredecibles provocados por los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania están llevando a muchas pequeñas empresas al borde del colapso, mientras los propietarios lidian con un suministro eléctrico poco confiable y costos crecientes en medio de un frío intenso.

A pesar de la crisis energética, muchos cafés, tiendas y otros negocios siguen abiertos. Para ello, a menudo dependen de generadores eléctricos de combustible, que llenan las calles de un fuerte ruido y requieren supervisión y reparaciones periódicas.